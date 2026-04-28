NEUGODNA ŠALA Trump šokirao Melaniju: 'Nećemo mi izdržati 63 godine. Žao mi je, neće ići...'

Predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao pažnju javnosti nakon što se našalio na račun razlike u godinama između sebe i supruge Melanie Trump, svega nekoliko dana nakon što je pozvao na otkaz za komičara Jimmyja Kimmela zbog sličnih šala.

Trump je u utorak, tijekom svečanog dočeka britanskog kralja Charlesa III u Bijeloj kući, održao govor na južnom travnjaku. U jednom trenutku osvrnuo se na dugu povijest odnosa između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, ali i na svoju obitelj, posebno na majku Mary McLeod Trump i njezin brak dug 63 godine.

U tom kontekstu okrenuo se prema supruzi Melaniji, koja je sjedila uz kraljicu Camilla, i uz smijeh rekao: "To je rekord koji mi nećemo moći dostići, draga. Žao mi je, ali to jednostavno neće ići. Bit ćemo dobri, ali ne toliko dobri".

Trump, koji u lipnju puni 80 godina i najstariji je predsjednik u povijesti SAD-a, očito je aludirao na 24 godine razlike između njega i 56-godišnje Melanije. Par se upoznao 1998., kada je ona bila 28-godišnja manekenka, a on 52-godišnji poslovni čovjek.

Ova šala dolazi samo dan nakon što je Trump oštro napao Jimmyja Kimmela zbog monologa emitiranog u njegovoj emisiji, u kojem je voditelj na satiričan način komentirao predsjednika i prvu damu. Kimmel je, između ostalog, Melaniju opisao kao osobu koja ima "sjaj poput buduće udovice", što je protumačeno kao šala na račun Trumpove dobi.

Situacija je dodatno eskalirala nakon incidenta u Washingtonu, kada je na humanitarnom događaju u hotelu pokušan oružani napad. Nakon toga su Trump i njegova supruga Kimmelove riječi okarakterizirali kao poticanje na nasilje.

Melania Trump oglasila se na društvenoj mreži X, optuživši komičara za "mrzilačku i nasilnu retoriku" te ga nazvala kukavicom. Iako nije izravno zatražila njegovo otpuštanje, pozvala je televizijsku mrežu da "zauzme stav".

Trump je, pak, otišao korak dalje te na društvenoj mreži Truth Social poručio da bi Kimmel trebao biti "odmah otpušten s mreža ABC i Disney".

Unatoč pritiscima, Kimmelova emisija emitirana je bez prekida, a cijeli slučaj mogao bi imati i šire posljedice. Naime, predsjednik američke Savezne komisije za komunikacije, Brendan Carr, navodno razmatra mogućnost pokretanja prijevremene revizije licenci za emitiranje televizijskih postaja u vlasništvu Disneyja u velikim gradovima poput New Yorka i Chicaga.