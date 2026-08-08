Neugodno pitanje na presici Vučića i Zelenskog: Pitali ih o srpskom oružju, ovo su reakcije

Predsjednici Srbije i Ukrajine, Aleksandar Vučić i Volodimir Zelenski, tijekom prvog službenog posjeta ukrajinskog predsjednika Srbiji razmijenili su poruke o teritorijalnom integritetu, europskom putu i budućoj suradnji dviju država. Ipak, jedna od najosjetljivijih tema – vojna suradnja i srpsko oružje koje preko posrednika stiže u Ukrajinu – ostala je uglavnom u drugom planu. Na sastanku se razgovaralo o posljedicama ruskih napada, srpskoj pomoći u lijekovima, trgovinskoj razmjeni, rudarstvu, poljoprivredi i drugim gospodarskim pitanjima. O vojnoj suradnji javno se progovorilo tek nakon novinarskog pitanja, prenosi Deutsche Welle.

- Danas nismo razgovarali ni o kakvoj vojnoj suradnji - rekao je Vučić.

- A što će biti nakon završetka rata, to je druga stvar - dodaje.

Zelensky:



We will be glad if Serbia’s path to the European Union accelerates.



Europe cannot afford to lose anyone. pic.twitter.com/orGjEJrxQ3 — Clash Report (@clashreport) August 8, 2026

Vučić je pritom potvrdio da Srbija u rujnu otvara tvornicu dronova, ali je naglasio da je riječ o projektu koji razvija u suradnji s Izraelom.

Tema je dobila dodatnu težinu nakon članka Frankfurter Allgemeine Zeitunga, u kojem je navedeno da su ljudi bliski Zelenskom obišli lokacije u Srbiji na kojima bi se mogla organizirati zajednička proizvodnja dronova. U istom tekstu navodi se i da su srpske granate u velikim količinama stizale u Ukrajinu preko posrednika.

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Zelenski o tome nije javno iznio mnogo detalja. Kazao je da Ukrajina sa Srbijom razvija sve oblike suradnje koji pridonose „izdržljivosti“ Ukrajine, dodajući da su dvojica predsjednika razgovarala i o stvarima „koje nisu za javnost“.

Serbia's President Aleksandar Vučić:



We will open a drone factory here in September, but with the Israelis. We are doing this with the Israelis.



The Ukrainians are very successful and have many of their own drone factories in this field, so we will invite you here for the… pic.twitter.com/13aGAPYFy0 — Clash Report (@clashreport) August 8, 2026

Politolog Aleksandar Ivković smatra da je upravo ukrajinska potreba za oružjem i spremnost Srbije da joj pomogne jedan od Vučićevih važnih aduta u odnosima sa Zapadom.

- Neki sada kažu da Vučić posjetom Zelenskog skuplja političke bodove. Ali glavni bodovi osvojeni su još kada je prije četiri godine dogovorena ta vojna suradnja. To je Vučiću u osnovi pomoglo više od svega da održi dobre odnose sa Zapadom i izbjegne ozbiljnije kritike iz Europske unije - kazao je.

Foto: Marko Djurica

Istodobno, izostanak naglašavanja vojne suradnje tijekom posjeta Ivković tumači kao pokušaj da se ta tema ne približi Vučićevu biračkom tijelu, koje je većinski naklonjeno Rusiji.

Sam posjet počeo je dočekom Zelenskog u zračnoj luci, gdje ga je dočekala ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. Vučić nije bio među onima koji su dočekali ukrajinskog predsjednika, iako je ranije osobno dočekivao pojedine strane državnike.

Zelensky:



We are very often asked about Israel. We would also like to receive air defense from them.



We would be ready to buy it. So far, we do not have that possibility, although we are in dialogue. pic.twitter.com/C4mmLOcBMU — Clash Report (@clashreport) August 8, 2026

Nakon večere i višesatnog razgovora Vučić je objavio fotografiju zagrljaja sa Zelenskim. Od konkretnih rezultata posjeta izdvojeno je potpisivanje sporazuma o sigurnosti hrane, dok pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini, prema navodima obiju strana, napreduju. Zelenski očekuje da bi sporazum mogao biti dogovoren do kraja godine.

Vučić je poručio da Srbija podupire teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih naroda, uključujući Ukrajinu.

- Po tom pitanju nema nikakvog 'ali' - dodao je.

Istodobno je poželio brz mir u Ukrajini, ali ocijenio da on još nije realan te upozorio da je pred tom zemljom vjerojatno još jedna „teška zima“.

Zelenski je tijekom posjeta više puta govorio o „ruskoj agresiji“, što je bila rijetka prilika da se ta formulacija čuje i u srpskom javnom prostoru kada je riječ o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Foto: Marko Djurica

No, pitanje je koliko je posjet uopće dobio prostora u srpskim medijima. Vodeći tabloidi bliski Vučiću nisu mu posvetili veću pozornost, dok se, primjerice, Informer tijekom petka uglavnom bavio napadima na studentsku listu i njezine moguće kandidate.

Ivković takvu situaciju objašnjava političkom orijentacijom Vučićevih birača.

- Vučićevo biračko tijelo većinski je prorusko raspoloženo, to pokazuju sva istraživanja. S druge strane, protivnici Vučića uglavnom su proeuropski usmjereni jer u Europskoj uniji vide vrijednosti koje žele i u Srbiji - govori.

Dodaje kako je Vučić izgradio snažan medijski sustav koji oblikuje poruke prema njegovu biračkom tijelu.

- Predsjednik Srbije toliko je razradio medijski stroj namijenjen svojim biračima da mu gotovo ništa što učini, ne može ozbiljno naštetiti kada prođe kroz obradu tih medija. Zato je posjet Zelenskog ondje tek usputno spomenut - rekao je.

Peter Hurrelbrink, voditelj beogradskog ureda Zaklade Friedrich Ebert, smatra da je posjet u velikoj mjeri bio usmjeren prema međunarodnoj publici.

- Vučić bi Europskoj uniji rado pokazao da joj se približava u vanjskoj politici, ali vjerujem da je riječ o još jednoj njegovoj obmani - kaže Hurrelbrink.

Foto: Marko Djurica

Prema njegovu mišljenju, Vučiću su najvažniji gospodarski interesi i sklapanje poslova.

- U ovom slučaju, posebno posao proizvodnje oružja i streljiva. To je upravo ono što Zelenskom treba - rekao je Hurrelbrink za DW.

Hurrelbrink Vučićevu politiku opisuje kao balansiranje između različitih međunarodnih aktera. Srbija istodobno surađuje s Europskom unijom, Rusijom, Kinom, Ukrajinom i drugim državama, ovisno o interesima i projektima.

- Vučić jedno govori Bruxellesu, drugo Moskvi, treće Kijevu. Dakle, zna kako istodobno igrati sa svim akterima - zaključuje Hurrelbrink.