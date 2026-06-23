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U SLAVONSKOM BRODU

NEVJEROJATNA ODLUKA Napali dvojicu muškaraca, jednog su uboli nožem! Sud ih je pustio...

Piše Luka Safundžić,
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NEVJEROJATNA ODLUKA Napali dvojicu muškaraca, jednog su uboli nožem! Sud ih je pustio...
Ilustracija | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Brodsko-posavska policija ranije je objavila kako trojicu tereti za sudjelovanje u tučnjavi, dok jednog osumnjičenog tereti i za pokušaj ubojstva...

Slavonskobrodski Županijski sud pustio je na slobodu četvoricu mladića (21) koje se terete za kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi, a jednog od njih i kazneno djelo pokušaj ubojstva. 

- Dežurni sudac istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu zaprimio prijedlog za određivanje istražnog zatvora u odnosu na četiri hrvatska državljanina koji su svi rođeni 2005. Nakon provedenog ročišta sudac istrage nije osumnjičenicima odredio istražni zatvor, već je donio rješenje kojim je svoj četvorici osumnjičenika odredio mjere opreza i to zabrana približavanja određenoj osobi (žrtvama kaznenih djela) na udaljenost ne manju od 100 m, zabrana uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom (žrtvama kaznenih djela) i obveza redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu (nadležnoj policijskoj upravi) - potvrdili su nam sa suda. 

Dodaju da je tijekom postupka utvrđeno da postoji opasnost u odnosu na sva četiri osumnjičenika, da će ponovno počiniti kazneno djelo.

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- Ali da se ona svrha koja se ostvaruje istražnim zatvorom može ostvariti i navedenim mjerama opreza, uobzirujući činjenicu da su svi osumnjičenici osobe mlađe životne dobi (svi su rođeni 2005.), te da su sva četvorica do sada neosuđivani - rekli su nam sa suda. Dodali su i da protiv navedene odluke suca istrage za sada nije uložena žalba. 

Podsjetimo, brodsko-posavska policija izvijestila je kako je u centru Slavonskog Broda došlo do tučnjave. 

- U navedenom sukobu dvije osobe su teško ozlijeđene te im je pružena liječnička pomoć u bolnici u Slavonskom Brodu, a nakon koje je jedna osoba puštena kući, dok je druga zadržana na daljnjem liječenju - rekli su iz policije. Naknadno su izvijestili i kako su vezano za taj sukob uhitili četiri osobe koje su tjelesno napale dvojicu muškaraca.

- Policijski službenici su ubrzo došli do saznanja o počiniteljima kaznenih djela. Radi se o 21-godišnjaku i 20-godišnjaku koji su pronađeni i uhićeni isti dan na području Policijske uprave brodsko-posavske, te dvojici 21-godišnjaka koji su pronađeni i uhićeni (21. lipnja) na području Policijske uprave osječko-baranjske - navela je policija. 

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Istaknuli su i kako je kriminalističkim istraživanjem potvrđena osnovana sumnja u počinjenje kaznenih djela teške tjelesne ozljede, sudjelovanja u tučnjavi i ubojstva u pokušaju. 

- Dakle, utvrđeno je da su osumnjičeni tjelesno napali 41-godišnjaka udarajući ga, kao i 33-godišnjaka, kojega je jedan 21-godišnjak ozlijedio oštrim predmetom. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su ozljede okvalificirane kao teške tjelesne ozljede - rekli su iz policije. Dodaju i da su temeljem naloga Županijskog suda pretraženi domovi i prostori, koje koriste osumnjičeni te su pronađeni predmeti koji se dovode u vezu sa počinjenim kaznenim djelima.

Podsjetimo, drugi je ovo slučaj u nekoliko dana u kojem se spominje sporna odluka suda. Prvo su uz mjere opreza na slobodu pušteni muškarci koji su s gliserom i palicama išli na Hvar napasti dvojicu sezonskih radnika, točnije dvojicu srba, a drugi slučaj je da su uz mjere opreza pušteni i mlađi muškarci koji su brutalno napali muškarca u Dubravi.

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Komentari 13
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