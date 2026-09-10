Nevjerojatna priča iz Grčke: U 54. godini rodila dijete iz embrija starog 22 godine

Pedesetčetverogodišnja Grkinja rodila je dijete iz embrija koji je bio zamrznut 22 godine, nakon što je izgubila 21-godišnjeg sina kojeg je također dobila istim postupkom izvantjelesne oplodnje (IVF), objavio je u srijedu njezin liječnik. „Za Christinu Rapti-Tzelepi ovaj porod danas ima posebno snažno emocionalno značenje“, objavio je ginekolog Konstantinos Pantos iz privatne klinike Genesis u Ateni na Facebooku.

„Godine 2004., nakon prijenosa embrija, iz prvog je pokušaja rodila potpuno zdravog dječaka“, objasnio je.

No njezin je sin u listopadu 2025. godine poginuo u prometnoj nesreći u dobi od 21 godine, navodi isti izvor.

U srijedu je rodila djevojčicu nakon što joj je u prosincu prošle godine prenesen embrij iz iste skupine iz koje je potjecao i embrij korišten za rođenje njezina sina, rekao je liječnik.

Christina Rapti-Tzelepi ima 54 godine, što je ujedno i najviša dob dopuštena u Grčkoj za podvrgavanje izvantjelesnoj oplodnji (IVF).

Njezin suprug objasnio je da je obitelj bila uključena u „pravu utrku s vremenom“ kako bi trudnoću iznijela do kraja.

Pozvao je na ukidanje dobne granice za IVF u Grčkoj.

„Starije žene posjeduju neprocjenjivu sposobnost pružiti zrelu, svjesnu i bezuvjetnu ljubav, kao i stabilnost koju nijedna statistika nikada neće moći u potpunosti izmjeriti“, naveo je u priopćenju.