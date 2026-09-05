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TRAGEDIJA NA AEROMITINGU

Dva pilota poginula su na zrakoplovnom mitingu u Grčkoj: Srušio se borbeni avion F4

Piše HINA,
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Dva pilota poginula su na zrakoplovnom mitingu u Grčkoj: Srušio se borbeni avion F4
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Foto: ALEXANDROS VLACHOS
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Uzrok nesreće još nije poznat. Događaj je odmah otkazan...

Grčki borbeni zrakoplov srušio se na zrakoplovnom mitingu u zračnoj bazi Tanagri oko 55 kilometara sjeverno od Atene, pri čemu su poginula oba pilota, izvijestile su u subotu novine To Proto Thema.

Dva pilota zrakoplova F-4 Phantom izvučeni su mrtvi, navodi se u izvješću.

Uzrok nesreće još nije poznat. Događaj je odmah otkazan.

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"Čuli smo strahovit prasak i odmah nakon toga vidjeli gusti crni dim", rekao je stanovnik za novine Kathimerini.

Athens Flying Week održava se svakog rujna u zračnoj bazi Tanagri već 12 godina.

Deseci vojno-civilnih zrakoplova i akrobatskih izvođača iz nekoliko zemalja uključujući Francusku, Austriju, Španjolsku i Italiju sudjelovali su na ovogodišnjem međunarodnom zrakoplovnom mitingu.

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Njemačko ratno zrakoplovstvo također je bilo zastupljeno, sa zrakoplovima među kojima su bili Eurofighter Typhoon i Tornado.

Organizatori su rekli da u povijesti tog događaja nikada nije bilo nesreće.

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