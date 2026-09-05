Dva pilota poginula su na zrakoplovnom mitingu u Grčkoj: Srušio se borbeni avion F4

Grčki borbeni zrakoplov srušio se na zrakoplovnom mitingu u zračnoj bazi Tanagri oko 55 kilometara sjeverno od Atene, pri čemu su poginula oba pilota, izvijestile su u subotu novine To Proto Thema.

Dva pilota zrakoplova F-4 Phantom izvučeni su mrtvi, navodi se u izvješću.

Uzrok nesreće još nije poznat. Događaj je odmah otkazan.

"Čuli smo strahovit prasak i odmah nakon toga vidjeli gusti crni dim", rekao je stanovnik za novine Kathimerini.

🚨 FULL VIDEO: The moment a Hellenic Air Force F-4E Phantom II crashed during a solo display at Athens Flying Week in Tanagra, Greece.



The footage captures the aircraft’s final maneuver before impact.



No parachutes were visible in the immediate aftermath. The condition of the… pic.twitter.com/kUKXUIzgzR — XPRESS (@Xpress_24_7) September 5, 2026

Athens Flying Week održava se svakog rujna u zračnoj bazi Tanagri već 12 godina.

Deseci vojno-civilnih zrakoplova i akrobatskih izvođača iz nekoliko zemalja uključujući Francusku, Austriju, Španjolsku i Italiju sudjelovali su na ovogodišnjem međunarodnom zrakoplovnom mitingu.

Njemačko ratno zrakoplovstvo također je bilo zastupljeno, sa zrakoplovima među kojima su bili Eurofighter Typhoon i Tornado.

Organizatori su rekli da u povijesti tog događaja nikada nije bilo nesreće.