Uzrok nesreće još nije poznat. Događaj je odmah otkazan...
Dva pilota poginula su na zrakoplovnom mitingu u Grčkoj: Srušio se borbeni avion F4
Grčki borbeni zrakoplov srušio se na zrakoplovnom mitingu u zračnoj bazi Tanagri oko 55 kilometara sjeverno od Atene, pri čemu su poginula oba pilota, izvijestile su u subotu novine To Proto Thema.
Dva pilota zrakoplova F-4 Phantom izvučeni su mrtvi, navodi se u izvješću.
Uzrok nesreće još nije poznat. Događaj je odmah otkazan.
"Čuli smo strahovit prasak i odmah nakon toga vidjeli gusti crni dim", rekao je stanovnik za novine Kathimerini.
🚨 FULL VIDEO: The moment a Hellenic Air Force F-4E Phantom II crashed during a solo display at Athens Flying Week in Tanagra, Greece.— XPRESS (@Xpress_24_7) September 5, 2026
The footage captures the aircraft’s final maneuver before impact.
No parachutes were visible in the immediate aftermath. The condition of the… pic.twitter.com/kUKXUIzgzR
Athens Flying Week održava se svakog rujna u zračnoj bazi Tanagri već 12 godina.
Deseci vojno-civilnih zrakoplova i akrobatskih izvođača iz nekoliko zemalja uključujući Francusku, Austriju, Španjolsku i Italiju sudjelovali su na ovogodišnjem međunarodnom zrakoplovnom mitingu.
Njemačko ratno zrakoplovstvo također je bilo zastupljeno, sa zrakoplovima među kojima su bili Eurofighter Typhoon i Tornado.
Organizatori su rekli da u povijesti tog događaja nikada nije bilo nesreće.
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