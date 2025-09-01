Nevjerojatna scena iz Buja: Vraćao se iz trgovine i našao poskoka kako se sunča u autu

Vlasnik auta, Talijan, nas je pozvao preko prijatelja da ima zmiju u automobilu. Smjestila se na suvozačkom prostoru, ispod vjetrobranskog stakla baš uz ventilaciju. Kad smo došli, ona se sunčala.

Ispričao nam je to u ponedjeljak vatrogasaca JVP Umag Ivan Jozić, koji je danas na intervenciji ulovio velik primjerak poskoka iz jedne Dacie u Bujama. Kako nam je pojasnio, vlasnik automobila parkirao je kraj trgovine i otišao nešto kupiti. Kad se vratio, spazio je gmaza i odmah pozvao pomoć.

Foto: JVP Umag

- Mi smo se zaštitili, uzeli hvataljke i uspjeli smo ga uloviti preko prozora koji je bio otvoren. Za 'nedajbože' pregledali smo potom cijeli automobil da se slučajno još koja zmija nije uvukla, ali nasreću više nije bilo nijedne - ispričao je vatrogasac.

Vlasnik nije znao kako se poskok, dug oko 50 centimetara, našao u njegovom vozilu. Imao je sreće što ga je uočio na vrijeme, a moguće je da se zmija neko vrijeme već vozila s njim.

- Mi smo ga nakon intervencije vratili u prirodu, gdje i pripada. Inače, ovo mi je drugi lov na zmiju ove godine, no prva je bila nešto manja i nije bio poskok - rekao je vatrogasac.

Da se zbilja radi o poskoku i to da se radi o nevjerojatnom slučaju, rekao nam je i biolog i stručnjak za zmije Toni Koren.

- Istina je, ovo je poskok i to izgleda kao odrasli primjerak. Jako je neobično da je ušao u auto. To bih očekivao od drugih zmija, kao što je bjelica koja to često radi, ali od poskoka ne. Oni su stacionarni i ne vole lutati - rekao nam je Koren.

Foto: JVP Umag

Pretpostavlja da se sakrio među nekim stvarima koje su kasnije bile unesene, pa se odlučio pokazati. Dodaje i kako je vlasnik imao puno sreće, jer je sraz s ovom zmijom mogao biti fatalan.