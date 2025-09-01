Obavijesti

News

Komentari 2
'(PO)SKOČIO U AUTO'

Nevjerojatna scena iz Buja: Vraćao se iz trgovine i našao poskoka kako se sunča u autu

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
Nevjerojatna scena iz Buja: Vraćao se iz trgovine i našao poskoka kako se sunča u autu
3
Foto: JVP Umag

Bio je to velik primjerak zmije, dug oko 50-ak centimetara. Zaštitili smo se pa ga ulovili preko prozora. Vratili smo ga u prirodu gdje i pripada, rekao nam je vatrogasac JVP Umag

Vlasnik auta, Talijan, nas je pozvao preko prijatelja da ima zmiju u automobilu. Smjestila se na suvozačkom prostoru, ispod vjetrobranskog stakla baš uz ventilaciju. Kad smo došli, ona se sunčala.

Ispričao nam je to u ponedjeljak vatrogasaca JVP Umag Ivan Jozić, koji je danas na intervenciji ulovio velik primjerak poskoka iz jedne Dacie u Bujama. Kako nam je pojasnio, vlasnik automobila parkirao je kraj trgovine i otišao nešto kupiti. Kad se vratio, spazio je gmaza i odmah pozvao pomoć.

Foto: JVP Umag

- Mi smo se zaštitili, uzeli hvataljke i uspjeli smo ga uloviti preko prozora koji je bio otvoren. Za 'nedajbože' pregledali smo potom cijeli automobil da se slučajno još koja zmija nije uvukla, ali nasreću više nije bilo nijedne - ispričao je vatrogasac.

NOVI UGRIZI Dječaku otkazivali organi, jedva ga spasili! Poskok je ugrizao još dvojicu u Istri: 'Oni su dobro'
Dječaku otkazivali organi, jedva ga spasili! Poskok je ugrizao još dvojicu u Istri: 'Oni su dobro'

Vlasnik nije znao kako se poskok, dug oko 50 centimetara, našao u njegovom vozilu. Imao je sreće što ga je uočio na vrijeme, a moguće je da se zmija neko vrijeme već vozila s njim.

- Mi smo ga nakon intervencije vratili u prirodu, gdje i pripada. Inače, ovo mi je drugi lov na zmiju ove godine, no prva je bila nešto manja i nije bio poskok - rekao je vatrogasac.

PREBACILI GA U KBC ZAGREB Dječaka (6) s Banije u vrtu ugrizao poskok! U bolnici je
Dječaka (6) s Banije u vrtu ugrizao poskok! U bolnici je

Da se zbilja radi o poskoku i to da se radi o nevjerojatnom slučaju, rekao nam je i biolog i stručnjak za zmije Toni Koren.

- Istina je, ovo je poskok i to izgleda kao odrasli primjerak. Jako je neobično da je ušao u auto. To bih očekivao od drugih zmija, kao što je bjelica koja to često radi, ali od poskoka ne. Oni su stacionarni i ne vole lutati - rekao nam je Koren.

Foto: JVP Umag

Pretpostavlja da se sakrio među nekim stvarima koje su kasnije bile unesene, pa se odlučio pokazati. Dodaje i kako je vlasnik imao puno sreće, jer je sraz s ovom zmijom mogao biti fatalan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj
IZBJEGLI TRAGEDIJU

Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj

Na 15 kilometara od Barcelone vozač je primijetio kvar, skinuo jedan kotač, dovezao ih do hotela, a potom odvezao autobus na servis
Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'
BIZNIS VJENČANJA LUDUJE

Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'

Cijene luduju, na dvorane se čeka i po dvije godine • U meniju od 130 eura nude burek i jogurt iza ponoći umjesto gulaša • Na vječanju u Zagrebu u kuvertu mladencima treba staviti barem 150 eura po gostu
FOTO Prizori užasa kod Zeline: Sudar auta i motora na A4, motociklist teško stradao
BLOKIRAN PROMET

FOTO Prizori užasa kod Zeline: Sudar auta i motora na A4, motociklist teško stradao

Duge kolone stvorile su se u poslijepodnevnim satima na autocesti A4 Zagreb–Goričan nakon teške prometne nesreće u kojoj je stradao motociklist...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025