NEVJEROJATNA SNIMKA Oduzeo ZET-ovcu prednost i prijetio mu: 'Izađi pi*ko! Je*em te u usta!'

Spasiš ga, uštediš mu par tisuća eura štete i kazne, a on ti se na sljedećoj stanici 'kulturno' zahvali. Welcome to the jungle, naslov je snimke koja je objavljena na Facebook stranici Treskom po Zagrebu koji se širi društvenim mrežama. Na videu iz siječnja ove godine neodgojeni divljak krši propise, vozač tramvaja u zadnji čas koči kako ga ne bi udario, a ovaj mu nakon toga još prijeti i vrijeđa ga.

Pokretanje videa... 01:13 Spasiš ga, uštediš mu par tisuća € štete i kazne, a on ti se na sljedećoj stanici "kulturno" zahvali... | Video: Treskom po Zagrebu/24sata

'Izađi, pi*ko i vidi šta ću ti napravit'

To je bilo kod Zapadnog kolodvora.

Vozač bijelog Peugeota ignorirao je znak STOP i upozorenje 'Pazi tramvaj!' i gotovo se sudario s tramvajem. Divljak je još trubio ZET-ovcu, a na sljedećoj stranici otvorio je prozor i počeo psovati i prijetiti. Vozač je otvorio vrata i pitao ga u čemu je problem?

- Je*em te u usta šugava. Je*em ti mater. U usta te je*em. Smrade jedan. Govno jedno. Je*em te u usta. Na idućoj stanici stani pa izađi van i vidi šta ću ti napravit pi*ko jedna - govorio je vozač ZET-ovcu.

Poslali smo upit ZET-u i zagrebačkoj policiji. Njihove odgovore objavit ćemo čim ih dobijemo.