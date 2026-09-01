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ORUŽJE, STRELJIVO...

Nevjerojatno! Dvojica građana predali više od 8 kilograma eksploziva kod Karlovca

Piše Veronika Miloševski,
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Nevjerojatno! Dvojica građana predali više od 8 kilograma eksploziva kod Karlovca
Foto: Ilustracija/policija
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Policija podsjeća građane da mogu bez straha od sankcija predati oružje i eksplozivna sredstva koja pronađu ili još uvijek čuvaju kod kuće

Dvojica građana s područja Karlovačke županije jučer su policiji dragovoljno predala veću količinu oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava. Građanin iz općine Josipdol predao je dvije puške, dvije automatske puške, jednu poluautomatsku pušku i samostrel, kao i 1186 komada streljiva.

Foto: Ilustracija/policija

Uz to je predao i 8,5 kilograma eksploziva, 25 metara štapina, sedam upaljača za eksploziv i šest detonatora.

Građanin s područja općine Netretić policiji je predao dvije puške i 116 komada streljiva. Sve je preuzeto i pohranjeno te će biti uništeno tijekom organiziranog uništavanja.

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Policija podsjeća građane da mogu bez straha od sankcija predati oružje i eksplozivna sredstva koja pronađu ili još uvijek čuvaju kod kuće. Važno je da ih ne donose sami u policijsku postaju, već da policiju o tome obavijeste na broj 192, nakon čega će policijski službenici organizirati preuzimanje.

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