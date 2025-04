Nevjerojatno! Ročnici koji služe vojni rok imat će prednost pri zapošljavanju u državnoj službi

Vrijeme provedeno u vojarnama bit će uračunato u radni staž, a ročnici će imati prednost pri zapošljavanju u javnim i državnim službama. Dio je to plana za uvođenje vojnog roka, a koji je, u najmanju ruku, izazvao polemike.

Podsjetimo, Andrej Plenković održao je sastanak na kojem su bili Ivan Anušić, Davor Božinović, Gordan Grlić Radman, predstavnici Glavnog stožera Oružanih snaga te ostali bliski suradnici premijera. Na njemu su dogovorili okvirni plan za uvođenje vojnog roka.

Osim što će vrijeme provedeno u vojarnama uračunati u radni staž, planira se i da ročnici imaju prednost pri zapošljavanju u javnim i državnim službama.

Inače, tema sastanka bila je finalizacija strategije obrane, dugoročni plan razvoja Oružanih snaga te izmjene Zakona o obrani, s posebnim naglaskom na uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva dva dokumenta, koji se odnose na strategiju obrane i plan razvoja Oružanih snaga, već su ažurirani i prilagođeni novim globalnim izazovima.

Prema riječima naših izvora, oba dokumenta dobila su potporu svih nazočnih na sastanku i uskoro će ih uputiti predsjedniku Zoranu Milanoviću na daljnje usuglašavanje. Ova dva dokumenta ključna su za sazivanje sjednice Vijeća za obranu. Treći dokument su izmjene Zakona o obrani, čije će promjene donijeti vojni rok.

Ove izmjene trenutno su u fazi finaliziranja, a dogovoreno je da će biti potrebna dodatna usuglašavanja. Jedna od ključnih promjena odnosi se na služenje civilnog vojnog roka, koji će biti opcija za sve one koji ne žele služiti vojni rok.

Izmjene Zakona o obrani trebale bi uskoro ući u javno savjetovanje. Očekuje se da će dokument biti u javnom savjetovanju u lipnju, a prvo čitanje zakona u Hrvatskom saboru planirano je za srpanj. Nakon ljetne stanke, u rujnu bi trebalo biti drugo čitanje, a izglasavanje se očekuje u listopadu. I ovaj dokument bit će upućen na usuglašavanje predsjedniku Milanoviću.

Ove godine bit će postavljen cijeli pravni okvir za temeljno vojno osposobljavanje, uvjerava nas sugovornik. Kako je najavio ministar, vojni rok trajat će dva mjeseca, a ročnici će imati pravo na naknadu od oko 1100 eura mjesečno, uz smještaj i hranu.

Podsjetimo, ročnici će biti raspoređeni u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. Govoreći o financijskom dijelu, ministar Anušić je ranije rekao kako će po jednoj generaciji ročnika trošak biti četiri milijuna eura, a ukupno će biti pet generacija u cijeloj godini, što znači da govorimo o iznosu od oko 20 milijuna eura ukupnog troška na godišnjoj razini za temeljno vojno osposobljavanje.

- Kad govorimo o muškarcima, mladićima koji pune 18 godina, njih je na godišnjoj razini između 18000 i 19000. Djevojke nemaju obvezu, ali naravno, kao što danas dolaze na dragovoljno voljno osposobljavanje, vjerujemo da će se prijavljivati i dalje u istom broju, a to je oko 15 % ukupnog broja ročnika. Ne možemo procijeniti koliko će se njih pozvati na priziv savjesti, ali očekujemo 4000 do 5000 ročnika godišnje. Manje od 5000 ne smije biti, ali vjerujem da će biti i više jer benefiti koje smo osigurali za one koji će se odlučiti za dva mjeseca temeljnog vojnog osposobljavanja sigurno će biti motivacijski faktor - komunicirao je Anušić ranije.