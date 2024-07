Nevjerojatno! Roditelji ostavili djecu u autima u Makarskoj i u Kaštelima. Izvlačili ih vatrogasci

Makarski vatrogasci su u utorak u popodnevnim satima otvarali zaključano vozilo u kojem je ostavljeno dijete, isto se dogodilo i u Kaštel Lukšiću tri sata kasnije, javlja dalmatinskiportal.hr. Policija je ranije upozorila kako dolaskom visokih temperatura postoji povećana opasnost od stradavanja, između ostalog, i djece u vozilima.

U tu svrhu Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, izradilo je informativni letak u kojem su posebno istaknute posljedice ostavljanja djece u vozilima, a ukazano je i na zakonski okvir kao i na preporuke stručnih osoba. Cilj je, ističu, podizanje svijesti i senzibilizacija roditelja i drugih odgovornih osoba na što veću budnost i brigu o najmlađima kako bi se izbjeglo njihovo stradavanje.

Djeca se zagrijavaju do pet puta brže

Radi slabije mogućnosti prilagodbe dječjeg organizma na visoke temperature tijelo djeteta se zagrijava tri do pet puta brže od tijela odrasle osobe. Visoka vanjska temperatura za vrlo kratko vrijeme kod djece dovodi do povišenja njihove tjelesne temperature i do toplinskog udara.

Ako se ne reagira na vrijeme dolazi do zatajivanja organa, a samo 15 minuta boravka u pregrijanom autu može dovesti do kobnih posljedica odnosno do oštećenja mozga i bubrega.

Nemojte to raditi!

U MUP-u stoga upozoravaju da se ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemaruje i zlostavlja dijete što predstavlja obilježje kaznenog djela povreda djetetovih prava.

- Posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje. Odgovorna osoba kaznit će se za počinjenje težeg oblika kaznenog djela za što je propisana kazna zatvora od jedne do 15 godina - rekli su.

Splitski vatrogasci dobili su dojavu o požaru motora u automobilu na području Kaštel Sućurca, ali do njihovog dolaska vatra je ugašena, i to od strane DVD-a Mladost.

Dva kanadera priskočila su u pomoć pripadnici DVD-a Baška Voda kod gašenja požara na vrhu Sv. Ilija na Biokovu. Vatra je izbila uslijed grmljavinskog nevremena na nepristupačnom terenu.

Splitski DVD-ovci spašavali su u Trajektnoj luci i mačiće sa stabla, a imotski vatrogasci gasili su požar kablova na električno stupu, a pripadnici DVD-a Omiš u Marušićima požar trave i niskog raslinja.