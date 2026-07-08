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POZNATO TKO JE VOZAČICA

NEVJEROJATNO Taksistica u Zadru zaključala turiste u autu: 'Vožnju je naplatila 500 eura!'

Piše Iva Tomas,
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NEVJEROJATNO Taksistica u Zadru zaključala turiste u autu: 'Vožnju je naplatila 500 eura!'
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
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Dok jedni smatraju da je riječ o legitimnom poslovnom modelu koji je u skladu sa zakonom, drugi takvu praksu nazivaju iskorištavanjem turista i ozbiljnim udarcem za imidž grada tijekom turističke sezone

Zadarska policija uhitila je 41-godišnju taksisticu Ivanu Brnadić zbog sumnje da je troje britanskih državljana zaključala u vozilu i prisilno naplatila 500 eura za vožnju od Zadra do Privlake, piše Slobodna Dalmacija.

Prema priopćenju policije, incident se dogodio 4. srpnja u večernjim satima. Nakon završetka vožnje taksistica je od 53-godišnje britanske državljanke zatražila 500 eura za prijevoz. Putnica je odbila platiti traženi iznos smatrajući ga previsokim te je navela da je za istu relaciju ranije toga dana platila znatno manje, piše Slobodna Dalmacija.

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Policija sumnja da je vozačica potom aktivirala centralno zaključavanje vozila i onemogućila putnicima izlazak iz automobila, nakon čega je nastavila vožnju. Takvo je postupanje, navode istražitelji, kod putnice i članova njezine obitelji izazvalo strah za vlastitu sigurnost.

U strahu je 53-godišnjakinja bankovnom karticom putem POS uređaja platila traženih 500 eura. Tek nakon provedene transakcije osumnjičena je zaustavila vozilo i omogućila putnicima izlazak, nakon čega se udaljila s mjesta događaja. Policija je prijavu zaprimila 5. srpnja, a nakon kriminalističkog istraživanja utvrđen je identitet osumnjičene, koja je potom uhićena i privedena.

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Po završetku istrage protiv 41-godišnjakinje podnesena je kaznena prijava zbog sumnje na protupravno oduzimanje slobode i protupravnu naplatu, a predana je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske. Prema neslužbenim informacijama, nakon ispitivanja puštena je iz pritvora uz mjeru opreza kojom joj je zabranjeno obavljanje taksi-djelatnosti.

Kako piše Slobodna Dalmacija, Ivana Brnadić već je godinama poznata javnosti zbog izrazito visokih cijena svojih usluga. U medijima se prvi put pojavila prije 13 godina kao tada jedina žena taksistica u Zadru, a tijekom godina više je puta bila u središtu pozornosti zbog sukoba s kolegama i neuobičajene politike naplate vožnji.

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Na njezinu vozilu istaknuta je cjenovna lista prema kojoj početak vožnje stoji 50 eura, jednako kao i svaki prijeđeni kilometar, dok se svaka minuta vožnje dodatno naplaćuje jedan euro. Prema toj računici, vožnja duga svega pet kilometara može dosegnuti iznos od 315 eura.

Dok jedni smatraju da je riječ o legitimnom poslovnom modelu koji je u skladu sa zakonom, drugi takvu praksu nazivaju iskorištavanjem turista i ozbiljnim udarcem za imidž grada tijekom turističke sezone. Upravo zbog ovakvih slučajeva Zadar se ovoga ljeta ponovno se našao u središtu rasprava o visokim cijenama taksi-usluga na hrvatskoj obali.

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