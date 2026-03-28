PRIJETE I POPLAVE

Nevrijeme paraliziralo dijelove BiH: Gradovi ostali bez struje

Piše HINA,
Zagreb: U nevremenu teško oštećeno gradsko groblje Mirogoj | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Snijeg, kiša i jaki vjetar uzrokovali kvarove i prekide opskrbe, najteže pogođena Unsko-sanska županija

Višednevno nevrijeme i snježne padaline uz poteškoće u prometu te prve poplave prouzročile su i znatne probleme u opskrbi električnom energijom dijelova Bosne i Hercegovine, potvrdili su u subotu iz Elekropriverede BiH. Kako su naveli, najteže je stanje na sjeverozapadu zemlje odnosno na području Unsko-sanske županije gdje je više gradova bez napajanja električnom energijom. Zbog kvara na dalekovodu koji povezuje Prijedor i Bosansku Krupu bez struje su u potpunosti ostali Velika Kladuša i Bužim, a kvarovi su evidentirani i u Sanskom Mostu, Bihaću, Ključu i Cazinu. Lokalni su mediji izvijestili kako se u Unsko-sanskoj županiji vatrogasci bore s posljedicama olujnog nevremena koje je na ceste srušilo brojna stabla, a neka su područja ostala i bez telefonskog signala.

Struje nema ni na području Bjelašnice i Igmana kod Sarajeva, a prekidi u opskrbi električnom energijom prijavljeni su i na području općina u središnjem dijelu zemlje poput Vareša, Olova, Zavidovića i Maglaja te Žepča kao i u Hercegovini na području Konjica.

Agencija za vodno područje rijeke Save u BiH objavila je upozorenje zbog porasta vodostaja rijeka uslijed kiše i topljenja snijega. Probleme očekuju u slivu rijeka Sane i Spreče.  

Na području Prnjavora voda se izlila iz korita Sane već u subotu, poplaviši obližnje stambene i gospodarske objekte.

Bosanskohercegovački automoto klub (BIHAMK) izvijestio je kako se promet diljem zemlje odvija otežano, a posebice na planinskim prijevojima gdje su na snazi posebne mjere koje vrijede za kamione i druga teška vozila.

Na dionici između Ključa, Bosanskog Petrovca i Bihaća promet kamionima je potpuno zabranjen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

