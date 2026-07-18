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OLUJA KOD SUSEDA

Nevrijeme pogodilo Sloveniju. Olujni oblaci stigli do Hrvatske

Piše Filip Sulimanec,
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Nevrijeme pogodilo Sloveniju. Olujni oblaci stigli do Hrvatske
Foto: Facebook
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Obilna kiša i dalje pada, posebice u sjeveroistočnoj Sloveniji

Nevremena s obilnom kišom i jakim vjetrom izazvala su probleme u Sloveniji, zahtijevajući intervencije, među ostalim, zbog srušenih stabala i poplavljivanja oborinskih voda, prema podacima Uprave za zaštitu i spašavanje. Očekuje se da će se olujni sustavi u unutrašnjosti zemlje smiriti tijekom noći, dok bi se nevremena u Primorskoj mogla nastaviti sve do jutra, piše 24hur.

Izviješteno je o srušenim stablima na nekoliko lokacija na području Kranja, te o poplavljivanju oborinskih voda u Gorenjoj vasi i Naklu. Nevrijeme je također zahtijevalo intervencije na područjima Prevalja, Dravograda i Mislinje, kao i Vranskog. Prema podacima s internetskih stranica Uprave, za sada nema izvješća o ozlijeđenima.

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Prema radarskoj slici, nekoliko snažnih oluja prošlo je kroz područje jugoistočne Slovenije od ranog poslijepodneva, a poslijepodne se nevremena javljaju i na području od Gorenjske preko Koroške do Štajerske. Vatrogasci su morali intervenirati i na područjima Slovenske Bistrice i Lenarta.

Obilna kiša i dalje pada, posebice u sjeveroistočnoj Sloveniji, objavila je Slovenska agencija za okoliš (Arso) malo iza 18:30 sati, dodajući kako je na meteorološkoj postaji Zavodnje u pola sata prije toga palo 31 milimetar oborina. Moguće je zadržavanje oborinskih voda i porast bujičnih vodotoka.

Arso je izdao narančasto upozorenje za središnji, jugozapadni i jugoistočni dio zemlje zbog mogućnosti jačeg nevremena, dok je za sjevernu polovicu zemlje na snazi žuto upozorenje. Prema prognozi, nevremena u unutrašnjosti Slovenije postupno će se smiriti navečer i tijekom noći, dok će se pljuskovi i grmljavina nastaviti u Primorskoj regiji, gdje mogu potrajati sve do jutra. U svom najnovijem upozorenju, Arso navodi da su u Primorskoj regiji tijekom noći moguća jača nevremena s jakim naletima vjetra.

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