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VREMENSKA PROGNOZA

Nevrijeme stiglo u Zagreb, upozorenja za cijelu Hrvatsku! Evo što nas čeka sutra

Piše Iva Tomas,
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Nevrijeme stiglo u Zagreb, upozorenja za cijelu Hrvatsku! Evo što nas čeka sutra
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Foto: Pixsell//
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U četvrtak će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji

Najavljivano grmljavinsko nevrijeme stiglo je Zagreb nešto prije 20 sati i donijelo obilnu kišu i grmljavinu, a upozorenja za opasnost od grmljavinskog nevremena izdana su za cijelu Hrvatsku. Kako je najavio DHMZ, djelomice, ponegdje na Jadranu srijeda je pretežno sunčana i nestabilna. Uz više oblaka mjestimice izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i na sjevernom Jadranu.

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Vjetar većinom slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 Celzija. Upozorenja za opasnost od grmljavinskog nevremena izdana su za cijelu Hrvatsku.

Foto: DHMZ
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U četvrtak će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru se očekuje umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom i djelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima, na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu 20 i 25, a najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 °C, piše DHMZ.

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