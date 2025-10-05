Obavijesti

JAKO NEVRIJEME

Nevrijeme u Istri: 'Dojave su o nestanku struje, o srušenim telefonskim stupovima....'

Prema informacijama iz Vatrogasne zajednice Istarske županije tijekom jutra najviše intervencija vatrogasci su imali na području Poreča...

Uslijed obilne kiše i snažnog vjetra koji su u nedjelju ujutro zahvatili Istru, županijski centar 112 dobio je 20-ak dojava građana o padu grana na prometnice, srušenim telefonskim stupovima i nestanku struje, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

Prema informacijama iz Vatrogasne zajednice Istarske županije tijekom jutra najviše intervencija vatrogasci su imali na području Poreča, gdje su u sedam navrata izašli na teren radi uklanjanja stabala s prometnica, a pomogli su im pripadnici Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Tara i Višnjana. Buzetski vatrogasci imali su dvije intervencije a pulski i labinski po jednu. U prometu nije bilo poteškoća.

BILA JE ZAROBLJENA U AUTU Heroj iz Istre spasio Mateu (23) iz vode: 'U glavi mi je bilo samo da je izvučem živu. I uspio sam'
Heroj iz Istre spasio Mateu (23) iz vode: 'U glavi mi je bilo samo da je izvučem živu. I uspio sam'

Na zapadu Istre nedjelja je, prema najavama, krenula uz jaku kišu a potom i snažnim jugom s olujnim udarima koji je potom okrenuo na jaku buru s olujnim i orkanskim udarima uz zahlađenje.

DHMZ je zbog bure izdao crveni stupanj upozorenja, a zbog obilne kiše narančasti, s obzirom na to da je postojala mogućnost pojave bujične i urbane poplave uslijed obilne kiše u vrlo kratkom vremenskom roku.

Prema podacima istarskog meteo portala Istramet, vrijeme će se navečer postupno smiriti, a doći će i do kidanja naoblake, što je uvod u novi period stabilnijeg vremena idućih dana.

