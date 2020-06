New York će ukloniti kip bivšeg predsjednika T. Roosevelta zbog rasizma, Trump se protivi odluci

Na internetskoj stranici muzeja navodi se da se Roosevelta smatralo progresivcem koji se zauzimao za zaštitu okoliša, ali i da je imao i rasistička stajališta...

<p>Grad New York objavio je u ponedjeljak da će ukloniti kip 26. američkog predsjednika<strong> Theodorea Roosevelta</strong> u središtu Manhattana zbog njegovih stajališta koja se smatraju kolonizatorskim i rasističkim, čemu se usprotivio predsjednik <strong>Donald Trump</strong>.</p><p>Odluka je donesena u trenutku kada se u SAD-u, nakon smrti crnca <strong>Georgea Floyda</strong>, preispituje rasizam i vodi rasprava o spomenicima koji veličaju robovlasničko nasljeđe zemlje.</p><p>Brončani Rooseveltov kip, koji već 80 godina dočekuje posjetitelje na ulazu u Američki prirodoslovni muzej, prikazuje bivšeg predsjednika, koji je bio guverner države New York prije nego je ušao u Bijelu kuću, kako sjedi na konju uz kojeg stoje crnac i Indijanac.</p><p>Spomenik je „već dugo predmet kontroverzi zbog svoje hijerarhijske strukture”, objasnio je muzej u priopćenju u nedjelju navečer.</p><p>- Mnogi među nama smatraju da je prikaz Afrikanca i Indijanca i njihov položaj na tom spomeniku rasistički.</p><p><strong>Grad New York pozitivno je odgovorio na zahtjev muzeja da se kip ukloni jer „eksplicitno predstavlja crnce i Indijance kao porobljene i rasno inferiorne”</strong>, priopćio je gradonačelnik <strong>Bill de Blasio</strong>.</p><p>Na internetskoj stranici muzeja navodi se da se Roosevelta smatralo progresivcem koji se zauzimao za zaštitu okoliša, ali i da je imao i rasistička stajališta.</p><p>Jedan od njegovih potomaka, <strong>Theodore Roosevelt IV.</strong>, kazao je da podržava tu odluku.</p><p>Kazao je da spomenik ne predstavlja Rooseveltovo nasljeđe i da je vrijeme da ga se ukloni.</p><p>Trump je odluku kritizirao, ocijenivši da je smiješna.</p><p>- Ne činite to! - objavio je na Twitteru u noći na ponedjeljak.</p><p>Trump je nedavno zatražio da se uhiti prosvjednike koji su u Washingtonu srušili kip konfederacijskog generala <strong>Alberta Pikea</strong>.</p>