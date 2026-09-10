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ODABRALI NEXE I HOLCM

Nexe: Energetska oporaba otpada sigurna za okoliš i ljude

Piše HINA,
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Nexe: Energetska oporaba otpada sigurna za okoliš i ljude
Proizvodni pogoni tvrtke Našicecement | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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U tvornici cementa NEXE-a u Našicama, kaže se u objavi, oporaba otpada njegovom uporabom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije obavlja se od 2008. godine kao sastavni dio procesa proizvodnje klinkera,

Nexe, čiju je cementaru Vlada uz Holcimovu odredila za obradu neopasnoga otpada iz Gospića, u četvrtak u objavi za medije ističe da je energetska oporaba otpada u Hrvatskoj prisutna niz godina i odvija se pod strogim nadzorom, te je sigurna za okoliš i ljude.

U tvornici cementa NEXE-a u Našicama, kaže se u objavi, oporaba otpada njegovom uporabom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije obavlja se od 2008. godine kao sastavni dio procesa proizvodnje klinkera, pri čemu se postižu vrlo visoke temperature i otpad se potpuno razgrađuje, a eventualni ostatak ili pepeo ugrađuje se u mineralnu strukturu klinkera, poluproizvoda koji se kasnije koristi u proizvodnji cementa.

Zahvaljujući tome, u postupku energetske oporabe otpada u cementnoj industriji nema ostataka, niti emisija u zrak iznad dozvoljenih granica, ističe se. 

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Ujedno se tvrdi da je oporaba otpada u cementnoj industriji bolja za okoliš od odlaganja na odlagalištu otpada ili običnog spaljivanja u spalionicama otpada, zato što iskorištavanje otpada kao goriva umjesto njegovog odlaganja na odlagalištima smanjuje emisije stakleničkih plinova.

Energetska oporaba sigurna je za ljude i okoliš, dodaje ta tvrtka, jer se prate svi parametri proizvodnog procesa i drže unutar unaprijed zadanih vrijednosti. U slučaju poremećaja temperature ili prekoračenja emisije u zrak na ispustu rotacijske peći ili bilo kakvog poremećaja koji može dovesti do onečišćenja okoliša, prestaje se s doziranjem otpada i smanjuje kapacitet proizvodnje.

Kontrola procesa korištenja zamjenskih goriva u NEXE-u, kako se navodi, ne počinje na dimnjaku, nego mnogo ranije – provjerom dokumentacije, podrijetla, ključnog broja otpada i svojstava materijala te kontrolom njegove sukladnosti prije korištenja.

Nexe podsjeća i da je 2004. godine postavio stanicu za praćenje kvalitete zraka.

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Današnjom odlukom Vlade, Holcim Hrvatska iz Koromačnog i Nexe određene su za žurno preuzimanje, uklanjanje, transport te oporaba i/ili drugi odgovarajući postupak gospodarenja neopasnim otpadom koji je na lokaciji PPK Velebit u Gospiću uskladišten u velikim vrećama.

S poslom moraju započeti bez odgode, a otpad zbrinuti u roku 45 dana. 

Riječ je o otpadnoj plastici, plastici i gumama te ostalom otpadu od mehaničke obrade otpada, a kako ističu iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, neopasna svojstva potvrđena su kroz više međusobno neovisnih analiza i ispitivanja.

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