Nexe: Energetska oporaba otpada sigurna za okoliš i ljude

Nexe, čiju je cementaru Vlada uz Holcimovu odredila za obradu neopasnoga otpada iz Gospića, u četvrtak u objavi za medije ističe da je energetska oporaba otpada u Hrvatskoj prisutna niz godina i odvija se pod strogim nadzorom, te je sigurna za okoliš i ljude.

U tvornici cementa NEXE-a u Našicama, kaže se u objavi, oporaba otpada njegovom uporabom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije obavlja se od 2008. godine kao sastavni dio procesa proizvodnje klinkera, pri čemu se postižu vrlo visoke temperature i otpad se potpuno razgrađuje, a eventualni ostatak ili pepeo ugrađuje se u mineralnu strukturu klinkera, poluproizvoda koji se kasnije koristi u proizvodnji cementa.

Zahvaljujući tome, u postupku energetske oporabe otpada u cementnoj industriji nema ostataka, niti emisija u zrak iznad dozvoljenih granica, ističe se.

Ujedno se tvrdi da je oporaba otpada u cementnoj industriji bolja za okoliš od odlaganja na odlagalištu otpada ili običnog spaljivanja u spalionicama otpada, zato što iskorištavanje otpada kao goriva umjesto njegovog odlaganja na odlagalištima smanjuje emisije stakleničkih plinova.

Energetska oporaba sigurna je za ljude i okoliš, dodaje ta tvrtka, jer se prate svi parametri proizvodnog procesa i drže unutar unaprijed zadanih vrijednosti. U slučaju poremećaja temperature ili prekoračenja emisije u zrak na ispustu rotacijske peći ili bilo kakvog poremećaja koji može dovesti do onečišćenja okoliša, prestaje se s doziranjem otpada i smanjuje kapacitet proizvodnje.

Kontrola procesa korištenja zamjenskih goriva u NEXE-u, kako se navodi, ne počinje na dimnjaku, nego mnogo ranije – provjerom dokumentacije, podrijetla, ključnog broja otpada i svojstava materijala te kontrolom njegove sukladnosti prije korištenja.

Nexe podsjeća i da je 2004. godine postavio stanicu za praćenje kvalitete zraka.

Današnjom odlukom Vlade, Holcim Hrvatska iz Koromačnog i Nexe određene su za žurno preuzimanje, uklanjanje, transport te oporaba i/ili drugi odgovarajući postupak gospodarenja neopasnim otpadom koji je na lokaciji PPK Velebit u Gospiću uskladišten u velikim vrećama.

S poslom moraju započeti bez odgode, a otpad zbrinuti u roku 45 dana.

Riječ je o otpadnoj plastici, plastici i gumama te ostalom otpadu od mehaničke obrade otpada, a kako ističu iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, neopasna svojstva potvrđena su kroz više međusobno neovisnih analiza i ispitivanja.