Nezadovoljni Slavonci osnovali Sindikat: Šef im je tip koji je premještao zaražene svinje...

Želim pozvati sve da sutra ne sjede u svojim toplim foteljama, nego da izađu i podrže nas na prosvjedu. Pozivamo sve ratare, stočare, sveopće pučanstvo, građane, građanke, seljake, radnike, da se jave, rekao je jučer Tomislav Pokrovac iz Stožera za obranu hrvatskog sela najavljujući veliki prosvjed zbog brojnih mjera koje su na snazi zbog epidemije afričke svinjske kuge. Seljaci, svinjogojci i ostali prosvjedovat će sutra u Retkovcima u 10 sati, a kako je rekao Pokrovac, cilj je spasiti hrvatsko selo.

- Opet pozivam i Vladu i Ministarstvo poljoprivrede da dođu na sastanak i da zajedno riješimo ovaj problem. Naši zahtjevi su jasni, tražimo da se pod hitno prekine s eutanazijom zdravih svinja, želimo da se donese zakon da dođe do prometovanja zdravih svinja i da se dozvoli kolinje - dodao je Pokrovac.

Tema konferencije za medije bio je i novoosnovani Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje, a koji bi se trebao baviti, kako su sami rekli, poboljšanjem stanja u Slavoniji. Pogotovo u jeku epidemije afričke svinjske kuge. Međutim, pojavio se jedan problem. Prema rješenju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, predsjednik Sindikata postao je Duško Pavlik. A upravo Pavlik se spominje u kaznenoj prijavi iz rujna ove godine, a prema kojoj je premješteno pet svinja iz Andrijaševaca u Cernu, unatoč zabrani.

Prema kaznenoj prijavi, koja je u posjedu 24sata, pet svinja su premjestili s farme Duška Pavlika u Andrijaševcima na farmu Dragutina Bušića u Cernu. U tom trenutku na snazi je bila zabrana premještanja svinja unutar zone ograničavanja. Isto tako, upućeni kažu da se nakon toga u Cerni proširila afrička svinjska kuga koja je nanijela izravnu štetu hrvatskim svinjogojcima, ali i državnom proračunu.

- Imamo veliku borbu sada na cestama, nadamo se da će biti što više ljudi. Idemo kako kažu David protiv Golijata, tko će biti pobjednik, to ćemo vidjeti u narednim danima. Ljudi, izađite što više, izađite na ceste za dobrobit Slavonije, naše obitelji. Ima dosta nepravilnosti u poljoprivredi, dosta je mladih ljudi otišlo. Nadamo se da ćemo poboljšati stanje u Slavoniji ovim sindikatom - rekao je Pavlik na konferenciji za medije na kojoj je predstavljen kao čelnik novog sindikata.

Zna li da se Pavlik spominje u kaznenoj prijavi, pitali smo i samog Pokrovca.

- Mene to uopće ne zanima. Jeste vi upoznati da je pola ministara u Vladi RH dokazan kriminal nad njima, pa što bi to sada trebalo značiti? To me uopće ne zanima, to je bilo u vrijeme kada nije bilo nikakvih mjera ni ničega i to on može dokazati i nemojmo se povoditi takvim stvarima. Idite u Ministarstvo i Vladu pa pitajte za njihove kriminalce, odite kod Plenkovica i pitajte ga za njegove ministre, nemojte moje ljude prozivati. Nisam upoznat s nikakvom činjenicom jer znam da to nije istina, odmah to demantiram - odgovorio nam je Pokrovac.

Kontaktirali smo i Ministarstvo poljoprivrede odmah nakon konferencije za medije, te smo ih zamolili za komentar. Ponovili su kako nas samo jedna zaražena svinja može vratiti dva i više mjeseca unatrag.

- To može i uzrokovati štete koje se mjere u milijunima eura, a kada je riječ o pomoći svinjogojcima, ističemo kako smo jedna od rijetkih država koja je pronašla rješenje da kroz mjere i programe platimo i nadoknadimo svima izgubljenu vrijednost - zaključili su iz Ministarstva.