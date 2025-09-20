Nezapamćeni udar afričke kuge! Odmah će ubiti 11.600 svinja. Ministar: 'Ovo je prekretnica!'

Afrička svinjska kuga se dosad nezapamćeno rasplamsala u Osječko-baranjskoj županiji. Bolest je ušla na dvije velike farme i bit će ubijeno 11.600 svinja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić je potvrdio da je bolest zabilježena na farmi Sokolovac, u vlasništvu Belja koje je sada u vlasništvu Podravke. Bolest je potvrđena i na farmi u Nemetinu koja broji 1600 svinja. Sve će morati biti ubijene.

Ovo je prvi puta u dvije godine da je bolest ušla na velike farme, pa je ministar Vlajčić najavio puno strože mjere, poput toga da će policija danonoćno čuvati farme, ograničenje prometa, punktove na granicama, a u sve će se uključiti i vojska...

- Suočeni smo s najvećim žarištem ove bolesti u Hrvatskoj do sada. Iako smo već u Osječko-baranjskoj županiji donosili vrlo odlučne mjere, bolest se i dalje širi i to isključivo zbog ljudskog faktora, neodgovornosti i ilegalnih aktivnosti - poručio je ministar Vlajčić ne ulazeći u detalje o tome koje su to aktivnosti i koje su greške dovele do širenja bolesti. Ministar je upozorio na ogromne razmjere štete i upozorio da nam u slučaju daljnjeg neodgovornog ponašanja prijeti katastrofa. Kaže da su do ovog tjedna afričkom svinjskom kugom bila zahvaćenja manja gospodarstva do 500 svinja, dok su velike farme koje inače imaju bolju zaštitu, do sada bile pošteđene.

- Ovaj tjedan prvi put imamo prodor bolesti u velike farme, u Nemetinu i Sokolovcu. To je prekretnica. Do ovog tjedna od ove smo bolesti izgubili gotovo 41 tisuću svinja. Kada se tome dodaju Nemetin i Sokolovac, dolazimo do više od 51 tisuće, što je gotovo pet posto ukupnog fonda. Budući da se 67 posto hrvatskih svinja drži na tek 1,5% velikih objekata, moramo biti svjesni: današnjih pet posto vrlo lako postane sedamdeset i pet ako se pojedinci nastave ponašati neodgovorno i bolest se prelije na još velikih objekata - bio je oštar ministar Vlajčić. I u državi su očito shvatili da se odluke donose presporo i često nepovezano. Odstrel divljih svinja u III. zoni ograničenja nije uspio zaustaviti bolest.

- Provedba odluka mora biti brža i učinkovitija, što u decentraliziranom sustavu često nije lako postići - poručio je ministar i rekao da od danas on preuzima vođenje Stožera za kontrolu i suzbijanje svinjske kuge. Također, i ostali članovi u stožeru će biti čelnici svih nadležnih tijela, od veterinara, inspektora, policije...

- Mora postojati jasna linija političke i zapovjedne odgovornosti - kaže Vlajčić.

Najavio je i puno rigoroznije mjere. Na državnoj granici će se pojačati kontrole, a svaka sumnja u ilegalni promet životinja ili proizvoda će biti odmah sankcionirana. Policija će uspostaviti i punktove unutar zemlje i kontrolirati promet životinja kako bi spriječili širenje. Veterinarski inspektori će ići u strogi nadzor gospodarstva u pratnji policajaca, a Vlajčić kaže da će svaku nepravilnost odmah sankcionirati. Policija će od 0-24 sata nadzirati sve velike farme. I zaražene farme će biti 24 sata pod nadzorom policije, a oko njih će vrijediti stroga zabrana prometa. One će biti potpuno blokirane. U nadzor i provedbu mjera se uključuje i civilna zaštita.

