Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu

Općinski sud u Hrvatskoj presudio je muškarcu (37) da je kriv što je 28. ožujka 2024. u 15 sati zatečen u Petrinji kako teretnim vozilom vrši transport četiri prostorna metra ogrjevnog drva hrasta i topole. Drvo je, kako piše u presudi, porijeklom sa izvanšumske površine, neobilježeno i bez teretnog lista, odnosno popratnice izdane od strane nadležne Šumarije Glina ili drugih licenciranih izvoditelja šumarskih radova. Time je prekršio, kako navode, zakon o šumama.

Na glavnoj raspravi 21. listopada 2025. okrivljenik je iznio obranu. Nezaposleni otac šestero malodobne djece, koji inače prima dječji doplatak te socijalnu pomoć u iznosu od 890 eura, tvrdio je da je pomagao prijatelju kojem se kuća srušila u potresu. Kaže kako je drva dobio od njega, a dogovorili su se da mu raskrči okućnicu te da od ispiljenih drva nešto ostane prijatelju, a nešto njemu.

- Nisam imao nikakvu lošu namjeru jer sam drva dobio, a uopće mi nije bilo poznato da su ta drva trebala biti obilježena jer sam smatrao da to nije potrebno budući da nisu porušena u šumi. Imao sam dogovoreno s jednim čovjekom da mu prodam ta drva jer se približavao Uskrs i trebao mi je novac za obitelj. Radio sam oko tih drva sa suprugom i djecom cijeli dan i stvarno nisam imao nikakvu lošu namjeru - izjavio je na sudu. Molio ih je da mu se drva vrate.

Mora platiti 150 eura kazne, a sutkinja mu je ipak odlučila vratiti drva premda je zakonom propisano da se moraju oduzeti u ovakvim slučajevima.

- Nije dovoljno da je mjera oduzimanja predmeta zakonom propisana kao obvezna, već se sud prilikom donošenja odluke rukovodi načelom razmjernosti određenim Ustavom RH. Prema ocjeni suda, izricanjem novčane kazne ostvaruje se svrha kažnjavanja, dok bi oduzimanje drva bilo nesrazmjerno težini počinjenog prekršaja i socijalnom statusu okrivljenika - zaključila je sutkinja.