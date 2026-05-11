Nezaposlenost u Hrvatskoj pala na povijesno najnižu razinu

Krajem travnja ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) registrirana je 67.521 nezaposlena osoba, što je 13.976 ili 17,1 posto manje nego u travnju lani te najniži broj otkako se vodi evidencija, pokazuju HZZ-ovi podaci objavljeni u ponedjeljak. U odnosu na ožujak, broj nezaposlenih smanjen je za 11,1 posto ili 8.410 osoba. Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 65.436 nezaposlenih, a oglašeno je 17.747 slobodnih radnih mjesta. Tijekom travnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 9.038 osoba, što je 9,2 posto manje nego u travnju 2025. godine.

Pritom je 6.846 ili 75,7 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 122 osobe iz redovitoga školovanja (1,4 posto) te 2.070 osoba iz neaktivnosti (22,9 posto).

Prema podacima HZZ-a, iz evidencije nezaposlenih izašlo je 17.448 osoba, što je 9,1 posto manje nego u travnju 2025. godine. Od toga je zaposleno 12.560 osoba, i to 11.783 osobe ili 93,8 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 777 osoba ili 6,2 posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti.

Najviše se zapošljava u djelatnostima vezanim uz turizam te trgovini

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je u djelatnosti smještaja te pripreme i usluživanja hrane - 3.893 osobe ili 33 posto. Slijedi trgovina na veliko i malo s 1.459 osoba ili 12,4 posto te prerađivačka industrija s 1.080 osoba ili 9,2 posto.

U travnju su 4.888 osobe brisane iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr.

Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodili Splitsko-dalmatinska županija (2.529 osoba ili 21,5 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Dubrovačko-neretvanska (1.067 osoba ili 9,1 posto) te Osječko-baranjska županija (1.050 osoba ili 8,9 posto).

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 10.745 (ili 15,9 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Gradu Zagrebu (8.915 ili 13,2 posto) i Osječko-baranjskoj županiji (8.683 ili 12,9 posto), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (736 ili 1,1 posto).

U travnju ove godine 19.353 osobe ili 28,7 posto od ukupnoga broja nezaposlenih koristile su novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećao se u usporedbi s istim mjesecom 2025. godine za 1,2 posto ili 236 osoba.

U travnju ove godine preko usluga Zavoda oglašeno je 11.143 radna mjesta, kroz koje su iskazane potrebe za 19.093 radnika. Broj traženih radnika smanjio se za 10,6 posto u odnosu na isti mjesec lani, pokazuju podaci HZZ-a.