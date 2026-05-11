Obavijesti

News

Komentari 2
NAJMANJE OD KAD SE MJERI

Nezaposlenost u Hrvatskoj pala na povijesno najnižu razinu

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Nezaposlenost u Hrvatskoj pala na povijesno najnižu razinu
Pula: Vidno manje je ponuđenih poslova na ulaznim prozorima HZZ-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Krajem travnja na HZZ-u je bilo registrirano 67.521 nezaposlenih osoba, što je najmanji broj otkako se vodi evidencija. Najviše novih zaposlenja ostvareno je u turizmu i trgovini

Krajem travnja ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) registrirana je 67.521 nezaposlena osoba, što je 13.976 ili 17,1 posto manje nego u travnju lani te najniži broj otkako se vodi evidencija, pokazuju HZZ-ovi podaci objavljeni u ponedjeljak. U odnosu na ožujak, broj nezaposlenih smanjen je za 11,1 posto ili 8.410 osoba. Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 65.436 nezaposlenih, a oglašeno je 17.747 slobodnih radnih mjesta. Tijekom travnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 9.038 osoba, što je 9,2 posto manje nego u travnju 2025. godine.

ZBOG TROMJESEČNE PRIJAVE Preko 10.000 ljudi ostaje bez zdravstvenog osiguranja. Jedan propust sada plaćaju 112 eura
Preko 10.000 ljudi ostaje bez zdravstvenog osiguranja. Jedan propust sada plaćaju 112 eura

 Pritom je 6.846 ili 75,7 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 122 osobe iz redovitoga školovanja (1,4 posto) te 2.070 osoba iz neaktivnosti (22,9 posto).

Prema podacima HZZ-a, iz evidencije nezaposlenih izašlo je 17.448 osoba, što je 9,1 posto manje nego u travnju 2025. godine. Od toga je zaposleno 12.560 osoba, i to 11.783 osobe ili 93,8 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 777 osoba ili 6,2 posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti.

Najviše se zapošljava u djelatnostima vezanim uz turizam te trgovini

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je u djelatnosti smještaja te pripreme i usluživanja hrane - 3.893 osobe ili 33 posto. Slijedi trgovina na veliko i malo s 1.459 osoba ili 12,4 posto te prerađivačka industrija s 1.080 osoba ili 9,2 posto.

PODACI HZZ-A Rast nezaposlenosti u Hrvatskoj
Rast nezaposlenosti u Hrvatskoj

U travnju su 4.888 osobe brisane iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr.

Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodili Splitsko-dalmatinska županija (2.529 osoba ili 21,5 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Dubrovačko-neretvanska (1.067 osoba ili 9,1 posto) te Osječko-baranjska županija (1.050 osoba ili 8,9 posto).

TROŠKOVI IDU GORE Njemačku je nezaposlenost lani koštala čak 76,6 milijardi eura
Njemačku je nezaposlenost lani koštala čak 76,6 milijardi eura

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 10.745 (ili 15,9 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Gradu Zagrebu (8.915 ili 13,2 posto) i Osječko-baranjskoj županiji (8.683 ili 12,9 posto), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (736 ili 1,1 posto).

U travnju ove godine 19.353 osobe ili 28,7 posto od ukupnoga broja nezaposlenih koristile su novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećao se u usporedbi s istim mjesecom 2025. godine za 1,2 posto ili 236 osoba.

U travnju ove godine preko usluga Zavoda oglašeno je 11.143 radna mjesta, kroz koje su iskazane potrebe za 19.093 radnika. Broj traženih radnika smanjio se za 10,6 posto u odnosu na isti mjesec lani, pokazuju podaci HZZ-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ubijeni policajac bio je odlikovan, radio je i na zločinu koji je šokirao cijelu zemlju
UBOJSTVO U KRAPINI

FOTO Ubijeni policajac bio je odlikovan, radio je i na zločinu koji je šokirao cijelu zemlju

Ubijeni Robert Grilec (52) bio je šef krim policije. Za časnu i uzornu službu 2018. godine dobio je odlikovanje tadašnje predsjednice Grabar Kitarović.
SMAKNUO POLICAJCA NA KAVI 'Bez riječi je ispalio tri hica pa izjurio iz kafića i pucao u sebe'
DETALJI BRUTALNE EGZEKUCIJE

SMAKNUO POLICAJCA NA KAVI 'Bez riječi je ispalio tri hica pa izjurio iz kafića i pucao u sebe'

Šef krim policije Robert Grilec ubijen s tri hica • Ubojica je s prostrijelnom ranom hitno prevezen u bolnicu • 'Ušao je u kafić i počeo pucati'
Ubojica šefa krim policije u Krapini pratio drugog policajca! Zaletio mu se autom u dvorište
DOZNAJEMO

Ubojica šefa krim policije u Krapini pratio drugog policajca! Zaletio mu se autom u dvorište

U nedjelju rano ujutro u Krapini je ubijen policajac, voditelj kriminalističke policije Robert Grilec....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026