PODACI HZZ-A

Rast nezaposlenosti u Hrvatskoj

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Rast nezaposlenosti u Hrvatskoj
Zagreb: Hrvatski zavod za zapošljavanje | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 84.636 nezaposlenih, a oglašena su 11.504 slobodna radna mjesta

Krajem 2025. godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) registrirano je 82.625 nezaposlenih, što je za 9,8 posto ili 8.938 osoba manje nego u studenom, pokazuju podaci HZZ-a objavljeni u ponedjeljak.

U odnosu na kraj studenoga, broj nezaposlenih povećan je za 1,9 posto ili 1.513.

Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 84.636 nezaposlenih, a oglašena su 11.504 slobodna radna mjesta.

Tijekom prosinca prošle godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 12.801 osoba ili  8,5 posto više nego u prosincu 2024. Pritom je 10.418 osoba ili 81,4 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i  305 osoba iz redovitoga školovanja (2,4 posto) te 2.078 osoba iz neaktivnosti (16,2 posto).

Prema podacima HZZ-a, iz evidencije nezaposlenih izašlo je 11.288 osoba, što je 11,4 posto više nego u prosincu 2024. godine. Od toga su zaposlene 6.842 osobe, i to 6.238 osoba ili 91,2 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 604 osobe ili 8,8 posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti.

Najviše se zapošljava u ugostiteljstvu i turizmu, trgovini i prerađivačkoj industriji

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je realizirano u smještaju te pripremi i usluživanju hrane - 1.066 osoba ili 17,1 posto. Slijedi trgovina na veliko i malo s 942 osobe ili 15,1 posto te prerađivačka industrija sa 674 osobe ili 10,8 posto.

U prosincu je 4.446 osoba brisano iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr. 

Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodili Splitsko-dalmatinska županija (960 osoba ili 15,4 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Grad Zagreb (804 osobe ili 12,9 posto) te Osječko-baranjska županija (667 osoba ili 10,7 posto).

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 14.409 (ili 17,4 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Osječko-baranjskoj županiji (10.498 ili 12,7 posto) i Gradu Zagrebu (9.481 ili 11,5 posto), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (1.105 ili 1,3 posto).

U prosincu 2025. godine 26.615 osoba ili 32,2 posto od ukupnoga broja nezaposlenih koristile su novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećao se u usporedbi s istim mjesecom 2024. godine za 15,3 posto ili 3.523 osobe.

U prosincu 2025. godine preko usluga Zavoda oglašeno je 7.722 radna mjesta, kroz koje su iskazane potrebe za 13.339 radnika. Broj traženih radnika smanjio se za 10,4 posto u odnosu na isti mjesec godine prije.

