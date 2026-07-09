NEZASITAN Zračna luka Palm Beach sada nosi ime Trumpa

Međunarodna zračna luka Palm Beach na Floridi preimenovana je u četvrtak po Donaldu Trumpu, što je najnoviji primjer njegove želje da ostavi svoj trag, prenosi agencija France presse.

"Dobrodošli u Međunarodnu zračnu luku predsjednik Donalda J. Trumpa", piše u četvrtak na novom znaku na cesti koja vodi do zračne luke.

Unutra se novo ime zračne luke prikazuje i na ekranima na šalterima za prijavu.

Floridski republikanski guverner Ron DeSantis krajem ožujka dao je odobrenje da se zračna luka Palm Beach nazove po Donaldu Trumpu - čije je odmaralište Mar-a-Lago udaljeno samo oko tri kilometra.

U zračnoj luci u četvrtak ujutro mišljenja o preimenovanju aerodroma bila su podijeljena, ističe France presse.

U četvrtak će u Tennesseeju također biti otvoren most nazvan po Trumpu.