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NEZASITAN Zračna luka Palm Beach sada nosi ime Trumpa

Piše HINA,
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NEZASITAN Zračna luka Palm Beach sada nosi ime Trumpa
Foto: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS
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Unutra se novo ime zračne luke prikazuje i na ekranima na šalterima za prijavu...

Međunarodna zračna luka Palm Beach na Floridi preimenovana je u četvrtak po Donaldu Trumpu, što je najnoviji primjer njegove želje da ostavi svoj trag, prenosi agencija France presse.

"Dobrodošli u Međunarodnu zračnu luku predsjednik Donalda J. Trumpa", piše u četvrtak na novom znaku na cesti koja vodi do zračne luke.

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Unutra se novo ime zračne luke prikazuje i na ekranima na šalterima za prijavu.

Floridski republikanski guverner Ron DeSantis krajem ožujka dao je odobrenje da se zračna luka Palm Beach nazove po Donaldu Trumpu - čije je odmaralište Mar-a-Lago udaljeno samo oko tri kilometra.

U zračnoj luci u četvrtak ujutro mišljenja o preimenovanju aerodroma bila su podijeljena, ističe France presse.

U četvrtak će u Tennesseeju također biti otvoren most nazvan po Trumpu.

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