Nezavisna lista Zagreb podržala Lijevo-zelenu koaliciju stranaka

Lider Lijevo-zelene koalicije predvođene platformom Možemo! Tomislav Tomašević izrazio je zadovoljstvo što se u koaliciji pridružio NLZ, ocijenivši kako je to prirodan tijek suradnje zbog dobrih odnosa

<p>Nezavisna lista Zagreb (NLZ), koja je napustila koaliciju sa strankama Pametno i Fokus, podržala je u utorak Lijevo-zelenu koaliciju stranaka istaknuvši njihovu dugogodišnju suradnju u zagrebačkoj Gradskoj skupštini kao glavnu poveznicu.</p><p>- Odlučili smo javno podržati koaliciju predvođenu strankom Možemo u ovim parlamentarnim izborima. Naša odluka da se nastavimo zalagati za grad Zagreb, pogotovo za obnovu koja stoji pred nama, upravo je jedan od temeljnih ciljeva - rekla je novinarima predsjednica NLZ-a <strong>Marijana Sumpor</strong>.</p><p>NLZ je u ponedjeljak je napustio koaliciju sa strankama Pametno i Fokus zbog "neslaganja s postupkom pregovora o pridruživanju Stranke s imenom i prezimenom te udaljavanja od zajedničkih vrijednosti i programskih načela". </p><p>Sumpor je tada istaknula nedostatak demokratičnosti i transparentnosti kao razloge izlaska.</p><p>- Kroz dugogodišnju suradnju u Gradskoj skupštini upoznali smo kolege koji se beskompromisno zalažu za Zagreb, nisu potkupljivi, zalažu se isto tako protiv profiterstva i bilo kakve korupcije. U tom smislu imamo stvarno jake argumente zašto podržavamo kolege i nastavljamo suradnju, pogotovo u predstojećim lokalnim izborima za grad Zagreb - kazala je Sumpor.</p><p>Dodatno je naglasila ekološku osviještenost i borbu za ravnopravnost kao temeljne ciljeve koji ih povezuju.</p><p>- Radi se o ljudima koji misle svojom glavom i to je prioritet, pogotovo u uvjetima kada su političke strukture zatrovane lošim međuljudskim odnosima - poručila je Sumpor.</p><p>Lider Lijevo-zelene koalicije predvođene platformom Možemo! <strong>Tomislav Tomašević</strong> izrazio je zadovoljstvo što se u koaliciji pridružio NLZ, ocijenivši kako je to prirodan tijek suradnje zbog dobrih odnosa iz Gradske skupštine.</p><p>- Ova podrška nije ničime uvjetovana, već je riječ o dobroj suradnji. Mi ćemo nastaviti dobro surađivati u Skupštini, na tome da se usvoji dobar zakon o obnovi Zagreba, da Zagreb napravi sve što može i treba da obnova krene što brže te da bude kvalitetna i pravedna - naglasio je Tomašević.</p><p>Istaknuo je da će, ako uđu u Sabor, ondje osigurati da zakon o obnovi Zagreba bude brzo donesen, kvalitetan te usuglašen sa strukom i građanima.</p><p> - Borit ćemo se zajedno i da se konačno makne <strong>Milana Bandića</strong> s vlasti nakon 20 godina, to je svima u oporbi u interesu. Vjerujem da ćemo surađivati i za lokalne izbore sljedeće godine - poručio je Tomašević.</p>