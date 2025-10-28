HDZ-ovka koja je optužena da je krivotvorila isprave i zataškala smrt djeteta dobila novi mandat

Na unutarstranačkim izborima u HDZ-u, održanima proteklog vikenda, Iva Letina ponovno je izabrana za predsjednicu Općinske organizacije HDZ-a Matulji u Primorsko-goranskoj županiji. Dobila je novi mandat kao jedina kandidatkinja na listi. Letina je ujedno i predsjednica Općinskog vijeća Općine Matulji.

Letina je dugogodišnja članica HDZ-a, bivša ravnateljica Centra za rehabilitaciju Rijeka te političarka koja se u svom radu često bavila socijalnim i obiteljskim temama, osobito zaštitom žena, mladih i ranjivih skupina. Na parlamentarnim izborima 2020. bila je i kandidatkinja HDZ-a.

No, njezin novi politički mandat dolazi u trenutku kada se protiv nje vodi kazneni postupak. Podsjetimo, Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci u rujnu je protiv Ive Letine podiglo optužnicu zbog krivotvorenja službene isprave i pomaganja počiniteljima nakon kaznenog djela, u slučaju smrti 15-godišnjeg štićenika Centra za rehabilitaciju Rijeka – Podružnica Kraljevica – Oštro.

Prema optužnici, dječak, koji je bio na psihofarmakološkoj terapiji i trebao jesti usitnjenu hranu pod nadzorom, ugušio se pizzom nakon što su ga djelatnice ustanove ostavile bez nadzora i zaključale u sobi.

Letinu se tereti da je nakon tragedije izradila lažni zapisnik o navodnom sastanku na kojem je donesena odluka o izmjeni protokola te naknadno sastavila novi dokument, datiran mjesec dana kasnije, kako bi prikrila propuste zaposlenica. Tužiteljstvo za nju traži jedinstvenu kaznu zatvora od godinu dana, dok za četiri djelatnice centra traži kazne do godinu i šest mjeseci.

Nakon smrti dječaka u rujnu 2025. Letina je podnijela ostavku na mjesto ravnateljice, no i dalje obnaša vodeće političke funkcije u Matuljima.

Ovako se pravdala: 'Tri godine slala sam molbe Ministarstvu...'

Za 24sata je tada izjavila da je godinama upozoravala Ministarstvo rada i socijalne skrbi na neadekvatne uvjete smještaja dječaka.

– Tri godine slala sam molbe Ministarstvu da se dječaka premjesti u adekvatnu ustanovu. Zadnji apel uputila sam 30. kolovoza ove godine i osobno tražila sastanke s državnom tajnicom, ali nitko nije reagirao – kazala je Letina.

Dodala je da je dječak imao složene smetnje u razvoju, bio agresivan i zahtijevao stalnu, individualnu skrb, što Centar nije mogao osigurati.

– Potpuno sam slomljena. Ne želim se opravdavati, dala sam ostavku, ali ministarstvo je smatralo da smo adekvatna ustanova za skrb dječaka unatoč vještačenjima psihijatra. Pisala sam da nemamo dovoljno osoblja ni uvjete za takvu skrb – izjavila je tada Letina, istaknuvši da su u ustanovi brojni zaposlenici dali otkaz ili su bili na dugim bolovanjima.

Podsjetimo, tragedija se dogodila 27. rujna 2025., kada su dvije djelatnice, njegovateljica i odgajateljica, dale dječaku pizzu za večeru, iako je trebao jesti usitnjenu hranu. Dječak se ugušio, a prema riječima ravnateljice, Ministarstvo je o slučaju bilo obaviješteno tek nekoliko dana kasnije.