Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta

Kao što smo već pisali u srijedu, optužnica protiv četiri djelatnice i bivše ravnateljice Centra za rehabilitaciju Rijeka - Kraljevica Ive Letine, zbog smrti 14 - godišnjeg dječaka koji se ugušio pizzom jer nije bio pod nadzorom puna dva sata, je podignuta i poslana svim optuženicama. Tako i je dospjela na oglasnu ploču suda i u javnost. Općinsko državno odvjetništvo za četiri djelatnice traži godinu i pol dana zatvora, a za ravnateljicu koja je krivotvorila zapisnik i dnevnik rada, godinu dana. Riječ je o stravičnom slučaju u kojem je 14-godišnji dječak ostavljen sam, zaključan u 'sobi za hlađenje' dulje od dva sata. Jeo je pizzu koja je bila za večeru i ugušio se, a nitko ga nije provjeravao svakih 15 minuta, kako je to predodređeno protokolom. Uz to, po protokolu je u toj sobi smio biti najviše 45 minuta, a svjedoci kažu da je to bila njegova soba u kojoj je bio zaključan 80 posto vremena. Državno odvjetništvo u optužnici tvrdi da ne postoji procjena, nalog ili rješenje po kojem je nad dječakom bio potreban takav tretman.

Bez struje, kreveta, brige

A to kako su ga tretirali, prema svjedočenjima, nije dostojno živog bića. Pogotovo ranjivog djeteta s poteškoćama. Tri odgajateljice su se branile šutnjom, dok je njegovateljica rekla da nije kriva. Tvrdi da su ona i tri odgajateljice iz dječakove sobe izašle u 18 sati i 20 minuta. Njen zadatak je bio da mu stavi pelenu, što je i napravila. Tvrdi da ju je dječak udario u glavu i da nikad nije dobila nikakvu uputu da dječak ima poteškoća s gutanjem ili da postoji protokol za izolaciju. Međutim, drugi svjedoci će tužiteljstvu reći da je protokol svima dostavljen mailom i da je bio objavljen.

- Mirna soba nije postojala. Soba u kojoj se to dogodilo je njegova soba. Ta soba nije bila privremena, već stalna. On je u njoj bio 24 sata. Vodila se evidencija za noć, evidencija zatvorenih soba i taj obrazac je bio u ambulanti u fascikli. Trebao biti obiđen u 19 i 30 - rekla je.

Ali nije bio obiđen. Dapače, do 20 sati i 30 minuta, nitko se nije ni zapitao je li dječak dobro. Nisu se to pitali ni oko 18 sati kad je njegovateljica predložila da zovu hitnu pomoć jer dječak lupa i uznemiren je.

- Ja sam samo njegovateljica, iznad mene su odgajatelji, predstojnica. Ja sam predložila da se zove hitna ali to nije moja odluka. Nisu svaki put zvali hitnu kad je bio uznemiren jer je i inače lupao, to je bilo uobičajeno - rekla je njegovateljica.

Odgajatelji otišli ranije doma

Kad su izašli iz dječakove sobe, odgajatelji su otišli doma, ranije i bez razloga. Njegovateljica tvrdi da je bila šokirana što je odgajateljica, koja je među optuženima, samo otišla. Opisala je i da su ga oko 17 sati pokušali presvući u kupaonici ali je nastala tučnjava jer je dječak bio agresivan i jedna od odgajateljica je morala oprati kosu. Tvrdi da je pizza bila narezana i dječak je sam jeo, kao i uvijek. Iako je medicinska sestra tužiteljima rekla da je uvijek morao biti pod nadzorom kad jede, njegovateljica tvrdi da nije bio na popisu djece koju je trebala hraniti. Uz to, dječak je večeru jeo ili nakon svih ostalih 'zbog agresivnosti' ili sam u sobi. Unatoč preporukama medicinskog osoblja, upozorenjima dječakove majke i činjenici da je bio na terapiji nakon koje je teško gutati. Čula ga je da lupa oko 18 i 30, i 15 minuta nakon toga, njena smjena je završila.

- U njegovoj sobi je bio polumrak jer u sobi nije bilo struje. Inače nitko od djece nije stalno zaključan, samo on. Spavao je na podu. Nije imao krevet ni ništa. Kad bi terapija počela djelovati, dječak bi se smirio i morali bismo ga pokriti po noći kad je bilo hladno. Kao čovjeku mi je žao da se to dogodilo, ali nisam ga mogla sama savladati - rekla je njegovateljica istražiteljima.

Da ne može jesti sam, upozoravala je i dječakova majka jer ovo nije prvi put da je imao problema s gutanjem. Par puta mu je i majka morala izvaditi hranu iz usta i tapšati po leđima, to kad su mu u domu dali pizzu iz dostave.

- U Domu su mi ispričali da mu je jednom odgajateljica morala ručno vaditi hranu iz usta, jeo je hrenovku u pecivu. Upozoravala sam ih da ga ne ostavljaju samog s hranom. Primijetila sam da ima problema s gutanjem nakon što bi popio terapiju, tada bi mu glava bila zabačena unatrag. Nisu mi dali nikakav protokol niti individualni plan za njega. Rekli su mi da kad je nemiran, da ne mogu drukčije i da ga moraju zatvoriti u sobu. On je bio više zatvoren u sobi nego što je bio izvan nje. Nije volio mrak - rekla je majka.

A upravo u mraku je i bio jer struje u sobi nije bilo. Majci nitko nije govorio ništa o dječakovoj rehabilitaciji ili planu zbrinjavanja. Nije imao ni službenu dijagnozu iako se sumnjalo na autizam.

- Nakon njegove smrti sastali smo se s ravnateljicom i rekla sam da hoću obdukciju ali policija ju je već zatražila. Moje dijete je žrtva sustava. Te večeri mu nisu dali samo njegovu terapiju nego i još jedan lijek za smirenje. Drogirali su ga i ostavili u sobi dva i pol sata s hranom bez nadzora. Ovo za mene nije ubojstvo iz nehaja nego ubojstvo s namjerom - zaključila je.

Poderana posteljina

Čistačica je istražiteljima rekla da je prije večere dobila poziv da pospremi dječakovu sobu.

- Posteljina je bila sva prljava i rastrgana na komade - rekla je.

Novu posteljinu je ostavila na ormariću ispred sobe jer su joj odgajateljice rekle da će one napraviti krevet. Dječaka je čula da lupa oko 18 i 30.

I prije zaključavali štićenike

U Centru je godinu dana ranije, 2023. godine, bila inspekcija koja je zatekla četvero štićenika zaključanih u njihovim spavaonicama. Dio korisnika rekao im je da ih se zaključava nekad za kaznu. U tim uvjetima, nitko ne bi ostao miran.

I tad ih je inspekcija upozorila da nema pisanih smjernica, protokola niti procedura u slučaju potrebe za izolacijom ili restrikcijom kao što nije bilo ni protokola o postupanju u slučajevima kada su korisnici usluga u pojačanom riziku ili opasnosti. A toga je trebalo biti da se ne dogodi ono što će se dogoditi godinu dana nakon ovog nadzora, smrt dječaka u skrbi Centra.

Nakon toga, ravnateljica je dala da se izradi protokol. Taj isti protokol ravnateljica Letina je dan nakon smrti mijenjala da ispadne kao da djelatnice Centra nisu napravile ništa pogrešno. Dapače, stručna suradnica iz Stručnog vijeća, koja ne radi u Centru, kaže da su joj podmetnuli da potpiše te izmjene nakon što je dječak umro, a sastanak kojeg Letina opisuje se nikad nije dogodio. Ta ista suradnica kaže da su svi djelatnici Centra bili upoznati s protokolom, kojeg se nisu držali pa je dječak umro, jer je bio napravljen posebno za njih nakon što im je bila inspekcija. Da je Letina mijenjala dokumente i lažirala zapisnik sa sastanka koji se nikad nije dogodio, tvrdi i psihologica iz Centra.

- Ravnateljica mi je dala da potpišem taj zapisnik, ali sam to odbila jer nije bilo sastanka. Rekla mi je da potpišem da 'pomognemo curama'. Protokol postoji od lipnja 2023. godine i s njim su bili upoznati svi zaposleni - rekla je istražiteljima.

Dva sata bez nadzora

Oko 17 sati i 30 minuta, kuhar je pripremio pizzu za večeru, narezanu na kvadrate velike oko 3 puta 3 centimetara. Kao i uvijek, dostavio ju je kolicima odgajateljicama i njegovateljicama koje su je onda podijelile djeci. No 14 - godišnji dječak, kojem su trebale narezati pizzu na manje komade zbog opasnosti od gušenja, svoju večeru je dobio u 'mirnoj sobi'. No to je bila njegova stalna soba, u kojoj je često bio zaključan. Nije imao krevet, a soba nije bila službeno registrirana kao prostor za izolaciju. Još gore, ne postoji ni službena procjena njegove agresije ili uznemirenosti, niti su ravnateljica ili djelatnice ikad donijele ili potpisale rješenje da se dječaka drži u izolaciji. Njegovateljice su mu zamijenile pelenu, dale terapiju četiri psihofarmaka i ostavile večeru. Oko 18 sati i 20 minuta, dječak je ostavljen sam, iako su djelatnice znale da ima problema s gutanjem, pogotovo nakon terapije. Nije smio sam jesti i na to ih je upozoravala i njegova majka.

Zaključan i sam, dječak je počeo jesti. Zadnji znak života je čula spremačica, koja svjedoči da ga je čula kako viče i lupa. Jedna odgajateljica je istražiteljima tvrdila da je čula zvukove iz njegove sobe i poslije, ali nije ušla provjeriti što se događa. Dapače, dječaka nitko nije provjerio naredna dva sata. Pronašle su ga njegovateljica iz noćne smjene koja je tek došla i čistačica.

- Posteljina je bila povraćena, vidjela sam i tragove hrane, posebno na jastuku. Bilo je očito da se dijete ugušilo hranom - rekla je istražiteljima.

Pored tijela dječaka je pronašla komadić pizze i nazvala hitnu pomoć. Medicinska sestra iz Centra svjedoči da je dječak bio bez svijesti kad je pozvana, a nije imao ni puls. Liječnik na intervenciji pronašao je u dječakovom grlu komadić pizze veličine oko tri centimetra, ostatke hrane u ustima i nosu. Nije mu bilo pomoći.