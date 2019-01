'Most širi govor mržnje. Nikad više s njima nećemo surađivati' Smatram da je apsolutno neprihvatljivo da me se naziva veleizdajnikom. To je ona granica gdje mi kao političari koji su u dijalogu možemo trpjeti laži, kletve i uvrede, ali baš optužbe za veleizdaju nećemo trpjeti, kaže premijer