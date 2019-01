'Premijer je krenuo k'o vol u kupus. Pokazao je pravo lice...'

Mostovi zastupnici održali su press konferenciju o incidentu između Nikole Grmoje i premijera Andreja Plenkovića. Obraćanje novinarima otvorio je Božo Petrov koji je ustanovio da je premijer pokazao da ima staklenu bradu.

- Gospodin Plenković je ljut što ne može nikako objasniti što je Vlada dopustila otvaranje Srbiji novih poglavlja u pregovorima s EU iako Srbija nije ispunila uvjete iz poglavlja 23. i 24. - kazao je.

- Ja mogu razumjeti da je on vidno nervozan da se onda iz toga može zaključiti da ova Vlada radi za srbijanske interese, a ne za interese Republike Hrvatske. Jer da radi za hrvatske interese, onda bi logoraši dobili pravnu zaštitu. Ali ništa se ne događa. Ali sve to ne daje premijeru za pravo da se na ovakav način pokuša obračunati sa zastupnikom - istaknuo je Petrov.

'Vrijeđa druge, a kad se njemu nešto kaže, onda kreće u obračun'

- Koliko on vrijeđa zastupnike, a kad se njemu nešto kaže, onda kreće u fizički obračun - istaknuo je Petrov.

Grmoja: Stojim iza svega što sam rekao. Još bih i podebljao

Riječ je uzeo zastupnik i sudionik incidenta Nikola Grmoja.

- Nemam više što posebno dodati. Postavio sam pitanja koja su vrlo konkretna, na ta pitanja nisam dobio odgovor. Ja sam postavio pitanje zašto ministrica Pejčinović Burić ne saziva Povjerenstvo koje treba pratiti provedbu mjerila iz poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima s EU ne sastaje već godinu i pol. Ured predsjednice nije tijekom 2017. i 2018. dobivao nikakva izvješća o sastancima tog povjerenstva. Time ministrica krši odluku Vlade - istaknuo je.

- Ministrica sustavno krši odluku vlade, to nitko ne želi čuti, naši logoraši dižu tužbe, HVIDRA Slavonski Brod podignula je tužbu za sukob interesa protiv ministrice Pejčinović Burić s obzirom da je ministrica dugo radila za vladu Srbije i sada se kandidira na visoku funkciju. Ja sam cinično pitao premijera hoće li osim podrške Republike Hrvatske na mjesto tajnice Vijeća Europe imati i podršku Republike Srbije. Imamo situaciju da logoraši sami podižu tužbe, nitko na to ne reagira. Mene zanima čije interese štiti ministrica, naše ili Republike Srbije. Tako da stojim iza svega što sam rekao, još bih podebljao to što sam rekao - kazao je Grmoja.

Jedino moja onako možda izjava, ali to je normalno za svaki parlament, na ono što je kolega Borić rekao Ines Strenja Linić što si ti učinila za Hrvatsku, ja samkao predsjednik Kluba zaštitio svoju kolegicu i pitao: A što ste ti i Anemični napravili za Hrvatsku, Ines je bila na ratištu, bila je ranjena, ni jednu svoju riječ ne bi povukao - kazao je Grmoja.

Ines Strenja Linić konstatirala je da se 'takva reakcija događa kada pogodite u sridu'.

- Da se saborski zastupnici i straža nisu stali između premijera i zastupnika, mislim da bi došlo do upotrebe prekomjerne sile - kazala je.

-Ovo je bila ružna slika, pokazuje zapravo da se premijer nije kontrolirao. Mislim da koliko god su te riječi i upiti oko Povjerenstva bili značajni, mislim da je on reagirao na riječ 'anemični', a to znači da ga to itekako boli - kazala je.

'Premijer me pokušao odgurnuti. Naravno, nije u tome uspio'

Bulj je konstatirao da je premijer svojom reakcijom pokazao da nije zreo i da ne može voditi hrvatsku Vladu.

- Premijer je krenuo frustrirano, k'o vol u kupus, pokazao je svoje pravo lice. Ova Vlada treba dati ostavku - kazao je Miro Bulj i dodao: 'Premijer je krenuo prema Grmoji, ja sam stao ispred njega, pokušao me odgurnuti, no naravno, sad je na dijeti pa u tome nije uspio'.

- I da znate, Milorad Pupovac nije smirivao. Cijelo vrijeme ne smiirivao nego je govorio 'vi ste provokatori, vi ste ti koji rasiplju mržnju'. Koju mržnju mi rasipljemo? To je govorio. Što ti meni spominješ dr. Šretera - govorio je. Ministar Pupovac je stao na stranu onoga koji upravlja iz Beograda, Vučića o kojem on ovisi - kazao je Bulj.

Grmoju su upitali je li istina da je nakon incidenta pobjegao iz sabornice.

- Nisam pobjegao, stajao sam i gledao razvoj situacije. Nisam pobjegao - ponovio je Grmoja.

Na pitanje je li pretjerao kad je premijera optužio za veleizdaju, Grmoja je rekao: 'Ne, nisam pretjerao. Ako sam argumentirao, svoju tvrdnju, nisam pretjerao'.