Ni utjecajni očevi ni stranke nisu im mogli pomoći: Prijetili, tukli, vozili pod utjecajem alkohola...

Ivan Svjetličić, šef Županijskog odbora mladeži HDZ-a Požeško-slavonske županije vozio je pod utjecajem alkohola. Medijske stupce punili su i sinovi saborskih zastupnika Ivana Đakića i Steve Culeja

<p>Bio sam na parkingu i zvao oca, ali čim sam upalio auto, došli su policajci i testirali me, kaže nam<strong> Ivan Svjetličić</strong>, šef Županijskog odbora mladeži HDZ-a Požeško-slavonske županije. U noći na nedjelju su ga, naime, uhvatili pijanog za volanom. Tog požeškog vikenda policija je zatekla više vozača pod utjecajem alkohola, od kojih je petoricu zadržala u posebnoj prostoriji do triježnjenja. Svjetličić nije bio među njima, iako su mu oduzeli vozačku dozvolu.</p><p>Kako nam je opisao, napuhao je 0,89 promila i dobio vozačku nakon 12 sati. Negira napise Telegrama te tvrdi da nije vrijeđao policajce i svađao se s njima.</p><p>- Ne, to nije istina. Točno je da su me policajci zaustavili na centralnom parkingu i da sam napuhao 0,89 za počinjeni prekršaj. Kaznu ću platiti, ali vrijeđao ih nisam. Pristao sam na alkotest, tu je i moj potpis. A sa mnom je bio i kolega koji može posvjedočiti o svemu - kaže nam šef HDZ-ove mladeži. A zašto je uopće vozio pijan, pitamo ga.</p><p>- Nisam vozio. Ušao sam u svoj auto i zvao oca da dođe po mene. Čim su vidjeli da sam upalio auto, došli su i testirali me - kaže nam Svjetličić. Prošao je bolje od gore navedene pijane petorke jer nije morao ostati u policiji preko noći.</p><h2>Zvao tatu, ali otišao taksijem </h2><p>- Rekli su mi da dođem po vozačku nakon 12 sati jer mi je privremeno oduzeta. Taksi me odvezao doma - priča mladi Svjetličić koji, kad ne vodi stranačku mladež, radi u Gradu Požegi kao dostavljač. Potvrdio nam je ovu informaciju, ali nije htio dalje razgovarati. Ispričao se rekavši kako ima posla. Osim dostavljanja i ravnanja HDZovom mladeži, lokalni mediji pišu da Svjetličić nosi titulu predsjednika Savjeta mladih Grada Požege, a svojevremeno je bio izabran za glavnog tajnika Koordinacije Savjeta mladih Republike Hrvatske.</p><p>Ovo nije prvi put da članovi HDZ-ove mladeži ili sinovi istaknutih članova vodeće stranke pune medijske stupce zbog sukoba sa zakonom. U zadnjih 15 godina bilo je tu svega - od premlaćivanja, prijetnji pa do pokušaja vožnje ili stajanja, kako nam je to objasnio Svjetličić, pod utjecajem alkohola.</p><p>Na primjer, sinovi<strong> Josipa Đakića</strong>, dugogodišnjeg saborskog zastupnika i predsjednika Hvidre. <strong>Ivan Đakić</strong> (23) na svojem Facebooku “čestitao” je pravoslavni Božić tako što je objavio fotografiju ustaše kako pozira s odrubljenom glavom Srbina te je popratio rečenicom: “Svim ‘prijateljima’ Srbićima sretan Božić”. Na kraju se ispisao iz HDZ-a.</p><p>U medijima je završio jer se prijetio virovitičkom novinaru <strong>Ivanu Žadi</strong>. Navodno je izjavio: “Onoga Žadu ću zatući, ali ne moram ja prljati ruke. Platit ću, znam već i koga u Zagrebu da to napravi umjesto mene”. Njegov stariji brat <strong>Hrvoje </strong>je 2010. na otoku Ugljanu s 1,28 promila alkohola u krvi pokušao službenim autom tvrtke Zagreb trans ubiti tad 33-godišnjeg Zadranina <strong>Predraga Vukčevića</strong>. Prije toga su se posvađali i naguravali ispred diskoteke u Ugljanu.</p><h2>Mlatili su i prijetili </h2><p>Osuđen je za pokušaj ubojstva na djelomičnu uvjetnu kaznu. Sinovi bivšeg saborskog zastupnika <strong>Steve Culeja</strong> također su punili rubrike crne kronike.</p><p>Tako je <strong>Domagoj Culej </strong>zaradio kaznenu prijavu zbog slučaja premlaćivanja mladića u Vinkovcima. U tučnjavi iz kolovoza 2018., u kojoj je sudjelovalo 14 mladića, 21-godišnjak iz Andrijaševaca zadobio je po život opasne ozljede, a 17-godišnjak iz Rokovca lakše. Za premlaćivanje spomenutog dvojca osumnjičena su bila dva mladića, no protiv njih 13 podignute su kaznene prijave.</p><p>Stariji Culejev sin <strong>Ivan </strong>otišao je iz policije 2015. te je kasnije ponovno zaposlen, iako je protiv njega dva puta pokretan disciplinski postupak. Ovo je samo dio priča koje se ne bi smjele ponoviti.</p>