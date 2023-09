Ni Vlada ne zna koliko će točno kome rasti plaće, ali jedna skupina će plaćati više poreza

Vlada je s minimalnim izmjenama uputila u Sabor devet izmjena zakona koji će od Nove godine omogućiti rast plaća. Ali koliko će kome rasti plaće nisu niti oni prezentirali na primjerima jer nedostaje ključni element: koliko će gradovi i općine podići i hoće li uopće podići porez kako bi nadoknadili ukidanje prireza.

Samo Zagreb je dosad najavio da će uvesti najviše stope poreza koje će u potpunosti kompenzirati gubitak prireza od 18 posto. Zagrepčanima bi time trebale minimalno rasti plaće.

No, kada se makne i ukidanje prireza i njegova zamjena porezom, plaće bi trebale porasti barem malo zbog drugih razloga.

Onim s najnižim plaćama, do 700 eura bruto, Vlada je uvela olakšicu od 300 eura i umjesto njih će plaćati dio mirovinskih doprinosa:. Olakšica se smanjuje kako raste plaća do 1300 eura bruto. Samcu u mjestu bez prireza koji ima plaću 700 eura bruto, ona bi trebala porasti 42 eura. Istom takvom samcu koji zarađuje 1290 eura bruto, plaća će porasti 6,5 eura, bilo je prezentirano ranije.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija

Vlada je povećala i dio plaće na koji se ne plaća nikakav porez na 560 eura, a nešto je povećala i olakšice za djecu. I to bi trebalo dovesti do blagog rasta plaća. Također, dosad su oni s plaćom višom od 3.981 euro plaćali više poreza, a sada je taj prag podignut na 4.200 eura mjesečno.

Kako će se kombinacije svih tih elemenata i porez koji tek trebaju uvesti gradovi i općine odraziti na svačiju pojedinačnu plaću, vidjet će se tek pod kraj ove ili početkom sljedeće godine.

Ali nešto više poreza će plaćati oni koji dugoročno iznajmljuju nekretnine, zarađuju od dionica, kamata, prodaje udjela i ostalih oblika kapitala. Dosad je taj porez iznosio 10 posto i prirez koji zavisi od svakog grada i općine. Po novom će za cijelu Hrvatsku biti 12 posto. Ukratko, u Zagrebu se dosad na 100 eura takvih prihoda, platilo 10 eura poreza i 1,8 eura prireza, dakle 11,8 eura. Sada će platiti 12 eura, ali i u gradovima gdje primjerice nije bilo prireza, pa su plaćali 10 eura, sada će plaćati 12 eura poreza.

- Kada se ukida prirez, ispalo bi da su oni koji zarađuju od imovine i kapitala u povlaštenom položaju. To nije cilj poreznih izmjena i zato su povećane ove stope – objasnio je ministar financija Marko Primorac.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Ove porezne stope se ne odnose na one koji kratkoročno iznajmljuju turistima apartmane i stanove. Oni su u posebnom, najnižem poreznom režimu. Plaćaju od 20 do 200 eura godišnje po krevetu, zavisno kako su odredili grad ili općina. Samo Zagreb, te Dubrovnik i Split za stare jezgre naplaćuju maksimalni iznos od 200 eura godišnje po krevetu. Većina gradova na Jadranu taj porez godinama drži na razni 30 do 50 eura godišnje.

- To je na jedinicama lokalne uprave da odluče. Vidim da ih sve više diže taj porez. Mi smo im dali široku mogućnost i alate, pa oni mogu odlučiti koje stope poreza će primijeniti i koji paušal za turistički najam - poručio je Primorac.