TROJICA ISPITANA

Nicolas Sarkozy u zatvoru dobio prijetnje smrću, čuva ga policija

Bivšem predsjedniku su dodijeljena dva naoružana policijska službenika radi njegove zaštite tijekom izdržavanja zatvorske kazne, što je mjera koja je izazvala pritužbe sindikata zatvorskih čuvara

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy je dobio prijetnje smrću od drugog zatvorenika u pariškom zatvoru La Sante, gdje je ovog tjedna počeo izdržavati svoju kaznu, rekao je u srijedu ured javnog tužitelja u Parizu, dodajući da je otvorena istraga. "Ravnatelj zatvora La Sante je 22. listopada 2025. obavijestio ured tužitelja u Parizu o videu koji se dijeli društvenim mrežama, a nedvojbeno ga je snimio zatvorenik, u kojem je izrekao prijetnje nakon dolaska Nicolasa Sarkozyja u objekt", rekao je ured tužitelja za Reuters u priopćenju poslanom e-mailom.

Trojica zatvorenika su ispitana u sklopu istrage, a tijekom pretresa su zaplijenjena dva mobitela, dodaje se u priopćenju.

Sarkozy je u utorak stigao u pariški zatvor La Sante gdje će odslužiti petogodišnju kaznu zbog zavjere za financiranje svoje izborne kampanje 2007. sredstvima iz Libije, što je iznenađujuć neuspjeh za čovjeka koji je zemlju vodio između 2007. i 2012. godine.

Bivšem predsjedniku su dodijeljena dva naoružana policijska službenika radi njegove zaštite tijekom izdržavanja zatvorske kazne, što je mjera koja je izazvala pritužbe sindikata zatvorskih čuvara.

Sarkozyjevom osudom okončana je višegodišnja pravna bitka povezana s optužbama prema kojima je bivši predsjednik tijekom predizborne kampanje 2007. uzeo milijune u gotovini od libijskoga vođe Moamera el Gadafija, koji je kasnije svrgnut s vlasti i ubijen za vrijeme Arapskog proljeća.

Premda je Sarkozy proglašen krivim za urotu s bliskim suradnicima koji su mu pomogli da se sve realizira, oslobođen je optužbi koje se odnose na osobno primanje novca ili korištenje tih sredstava.

Dosljedno je negirao bilo kakve nepravilnosti te je slučaj nazvao politički motiviranim.

Sarkozy, osuđen prošlog mjeseca, prvi je bivši francuski čelnik koji završava u zatvoru nakon nacističkog kolaboracionista, maršala Philippea Pétaina po završetku Drugoga svjetskog rata.

