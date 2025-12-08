Nigerija potvrdila: Spašeno 100 školaraca, ostali još nestali!

Nigerijska vlada spasila je 100 školaraca koji su prošli mjesec oteti iz katoličke škole sv. Marije u središnjoj Nigeriji, izjavio je u ponedjeljak glasnogovornik Kršćanskog udruženja Nigerije (CAN). Daniel Atori, glasnogovornik CAN rekao je da su vladini dužnosnici u ponedjeljak ujutro potvrdili informaciju o spašavanju, no nisu objavljene pojedinosti.

Nigerijski vladini dužnosnici još nisu javno komentirali vijest o spašavanju.

Više od 300 djece i dvanaestero članova školskog osoblja otela je 21. studenoga grupa naoružanih ljudi iz katoličkog internata u Papiriju, zaseoku u saveznoj državi Niger.

Pedeset je učenika uspjelo pobjeći u sljedećih nekoliko sati, ali do ponedjeljka nije bilo novosti o tome gdje se nalaze ostala djeca ni u kakvom su stanju.

Neka među njima imaju samo 6 godina. Nema informacija ni o nestalome školskom osoblju.