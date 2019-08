Nije imao kamo, policija je sve zatvorila: Na kraju se - ubio...

Prava filmska potjera odvila se u Zagrebu u noći s četvrtka na petak u kojoj je policija lovila šesterostrukog ubojicu Igora Nađa. Napravili su plan, blokirali brojne punktove oko Zagreba i predvidjeli gdje bi ubojica sve mogao pobjeći.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stravično ubojstvo, jedno od najgorih u povijesti naše zemlje potreslo je Zagreb i Hrvatsku u četvrtak navečer. Ubojica je ubio tri žene, dva muškarca i desetogodišnje dijete, dok je jedino preživjela dvoipolmjesečna beba.

Riječ je navodno o dvjema sestrama, njihovim roditeljima i djetetu jedne od sestara.

Ubojstvo se dogodilo u Cimermanovoj ulici na zagrebačkoj Kajzerici oko 21:30. Policija je tijela ubijenih pronašla u jednoj kući nakon dojave susjeda koji su čuli pucnjeve, a odmah potom i ženske krikove. Ubojica je oko 4 ujutro pronađen u zagrebačkom naselju Brezovica gdje je, navodno, počinio samoubojstvo.

Zagreb je pola sata nakon ubojstva bio apsolutno blokiran grad, policija je blokirala brojne punktove kako bi onemogućila Igoru Nađu da pobjegne. Dignuli su na noge sve policijske uprave kako bi zatvorili sve izlaske s područja zagrebačke županije i sve se pretvorilo kao u filmsku potjeru. Policija je napravila plan bijega i moguća mjesta gdje bi mogao pobjeći

Foto: Google Maps

Blokirali su punkt u Mokricama koji se nalazi nedaleko od Zaboka. Postojala je mogućnost da ubojica pobjegne i u Zagorje pa su okupirali i Stubičke Toplice zbog preventive.

Policijske snage zatvorile su i područje oko Klanjca iako je udaljeno od Zagreba 56 kilometara.

Ubojstvo je počinjeno u zagrebačkom naselju Kajzerica, a ubojica je pronađen mrtav u Brezovici koje je udaljeno 10 km i do tamo automobilom treba oko 15 minuta u normalnom prometu. No, obzirom da je ubojstvo počinjeno u 21:30, a on je pronađen mrtav u 4 ujutro, njemu je prema tome do Brezovice trebalo šest i pol sati.

Ubojica se sve to vrijeme očito skrivao po zagrebačkim ulicama i pokušao pronaći način kako pobjeći, no svi prijelazi su bili zatvoreni i bilo je nemoguće napustiti grad.

Policija je na Kajzerici, na istoj adresi na kojoj se dogodio zločin, već intervenirala prije nekoliko godina, ali to ne povezuju s ovim slučajem. Ubojica je bio taksist, porijeklom iz Vukovara i imao je zdravstvenih problema.

Istraga ubojstva je u tijeku, a motiv je navodno ljubomora.