Odigrane su četiri kombinacije i u večerašnjem izvlačenju 167. kola nisu pogođeni izvučeni brojevi
SVE ILI NIŠTA
Nije pogodio nijedan broj: Sretnik osvojio 80.000 €!
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U 167. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 1, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, koji su igraču putem interneta donijeli dobitak 0 ( NIŠTA ) u iznosu od 80.000,00 eura, priopćili su iz Hrvatske lutrije.
Odigrane su četiri kombinacije i u večerašnjem izvlačenju 167. kola nisu pogođeni izvučeni brojevi te je za uplaćenih 5,20 eura ostvaren dobitak 80.000,00 eura.
Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u srijedu, 17. 6. 2026.
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