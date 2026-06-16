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SVE ILI NIŠTA

Nije pogodio nijedan broj: Sretnik osvojio 80.000 €!

Piše Iva Tomas,
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Nije pogodio nijedan broj: Sretnik osvojio 80.000 €!
Foto: Hrvatska lutrija

Odigrane su četiri kombinacije i u večerašnjem izvlačenju 167. kola nisu pogođeni izvučeni brojevi

U 167. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 1, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, koji su igraču putem interneta donijeli dobitak 0 ( NIŠTA ) u iznosu od  80.000,00 eura, priopćili su iz Hrvatske lutrije.

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Odigrane su četiri kombinacije i u večerašnjem izvlačenju 167. kola nisu pogođeni izvučeni brojevi te je za uplaćenih 5,20 eura ostvaren dobitak 80.000,00 eura.

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u srijedu, 17. 6. 2026.

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