Nije pogodio ništa pa je osvojio 80.000 €. Evo gdje ide dobitak

Igrač iz Zagreba osvojio je čak 80.000 eura u igri Hrvatske lutrije Sve ili Ništa, a nije pogodio nijedan izvučeni broj. U 174. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 1, 2, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18 i 20, a sretni dobitnik osvojio je dobitak 0 u iznosu od 80.000 eura.

Odigrao je četiri kombinacije te za uplatu od 5,20 eura osvojio novčani iznos jer nije pogodio nijedan od izvučenih brojeva. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Inovine u Sigetu u Zagrebu.

Igra Sve ili Ništa specifična je po tome što se može osvojiti nagrada i ako igrač ne pogodi nijedan od izvučenih brojeva, što se upravo dogodilo sretnom Zagrepčaninu. Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa na rasporedu je u srijedu, 24. lipnja 2026. godine.