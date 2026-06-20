Pogodio 11 izvučenih brojeva! Sretnik osvojio 80.000 eura

Netko iz Slavonskog Broda večeras ima razloga za veliko slavlje. U 171. kolu igre Sve ili Ništa pogođeni su svi izvučeni brojevi, a sretni igrač osvojio je glavni dobitak od čak 80.000 eura. U večerašnjem izvlačenju izvučeni su brojevi 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 i 22, a upravo je ta kombinacija nekome donijela najveću nagradu. Sretni dobitnik odigrao je dvije kombinacije te za uplatu od svega 2,60 eura pogodio svih 11 izvučenih brojeva i osvojio 80.000 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera PETROL BP Slavonski Brod, na adresi Osječka 180.

Novo izvlačenje igre Sve ili Ništa na rasporedu je u nedjelju, 21. lipnja 2026. godine.