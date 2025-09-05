Nije prvi slučaj. I lani je čovjek autom došao pred Milanovićevu rezidenciju: 'Htio je popričati'

Muškarac (67) osobnim automobilom dovezao se do kompleksa Ureda predsjednika i preskočio ogradu nakon čega se sukobio s djelatnicima osiguranja u petak ujutro. Rekao im je da u svom automobilu ima i bombu. Stigla je policija i pripadnici Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb. Uhitili su ga te utvrdili da u automobilu nema eksploziva ni oružje.

Sličan incident dogodio se lani u ožujku kada se na Pantovčak dovezao muškarac. Navodno je htio pričati s predsjednikom. Zoran Milanović tada je bio na putu za Požegu na prisegu ročnika.

Kada je čuo da ga nema, okrenuo se i izvadio nekakav transparent. Stigla je i policija koja ga je legitimirala. Uskoro je došao i 'pauk' koji je odvezao automobil.

