Obavijesti

News

Komentari 0
NEOVLAŠTENI ULAZAK

Nije prvi slučaj. I lani je čovjek autom došao pred Milanovićevu rezidenciju: 'Htio je popričati'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Nije prvi slučaj. I lani je čovjek autom došao pred Milanovićevu rezidenciju: 'Htio je popričati'
Foto: what'supcams/screenshot

Kad je čuo da ga nema, okrenuo se i izvadio nekakav transparent. Stigla je i policija koja ga je legitimirala

Muškarac (67) osobnim automobilom dovezao se do kompleksa Ureda predsjednika i preskočio ogradu nakon čega se sukobio s djelatnicima osiguranja u petak ujutro. Rekao im je da u svom automobilu ima i bombu. Stigla je policija i pripadnici Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb. Uhitili su ga te utvrdili da u automobilu nema eksploziva ni oružje.

DRAMA KOD PREDSJEDNIKA Zagrebačka policija o incidentu na Pantovčaku: 'Preskočio je ogradu i rekao da ima bombu'
Zagrebačka policija o incidentu na Pantovčaku: 'Preskočio je ogradu i rekao da ima bombu'

Sličan incident dogodio se lani u ožujku kada se na Pantovčak dovezao muškarac. Navodno je htio pričati s predsjednikom. Zoran Milanović tada je bio na putu za Požegu na prisegu ročnika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Policija i 'pauk' na Pantovčaku! Došao autom pred Milanovićevu rezidenciju i htio pričati s njim?! 00:52
Policija i 'pauk' na Pantovčaku! Došao autom pred Milanovićevu rezidenciju i htio pričati s njim?! | Video: 24sata Video

Kada je čuo da ga nema, okrenuo se i izvadio nekakav transparent. Stigla je i policija koja ga je legitimirala. Uskoro je došao i 'pauk' koji je odvezao automobil.

Foto: what'supcams/screenshot

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'
HOROR U TENJI

Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'

R. R. (52) na društvenim mrežama pravio se zabrinut za svoju suprugu, ali policija ga je vrlo brzo stavila u središte istrage
EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...
NEVJEROJATNO I SKANDALOZNO!

EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...

Zagrebačka bolnica propustila mu je dati otkaz ugovora o radu kad je aktivirao 6+6. Suzdržavamo se od komentara, rekli su nam iz Ravnateljstva. Beroš se nedavno prijavio na natječaj u istoj bolnici...
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025