Zagrebačka policija o incidentu na Pantovčaku: 'Preskočio je ogradu i rekao da ima bombu'

Zagrebačka policija službeno je potvrdila kako je 67-godišnji muškarac izazvao dramu na Pantovčaku kad je pokušao ući na posjed Ureda predsjednika. Kako su naveli, on se danas oko 9.45 sati na adresi Pantovčak 241 u Zagrebu, osobnim automobilom dovezao do ulaza u kompleks, izašao iz vozila i preskočio ogradu. Zadržali su ga djelatnici osiguranja, a tom prilikom izjavio je da u vozilu ima bombu.





- Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici, uključujući pripadnike Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb. Provedenim protueksplozijskim pregledom utvrđeno je da nema eksplozivnih sredstava - stoji u priopćenju.

Muškarac je priveden u I. policijsku postaju Zagreb, gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.