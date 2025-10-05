Obavijesti

PLENKOVIĆ, MILIĆ I FRKA PLUS+

Nije samo Plenković smršavio! Trojka skinula 54 kg: 'Servirali su tu juhu i svima se svidjela'

Piše Luka Safundžić,
NOVI EXPRESS Znam samo da se premijer disciplinirao, a vidi se i da jako pazi na prehranu, osobito nakon operativnog zahvata - potvrdio je izvor blizak Plenkoviću za Express.

Svako novo pojavljivanje premijera Andreja Plenkovića u javnosti u posljednje vrijeme redovito potakne komentare, ne toliko na temu politike, već njegova izgleda. Preciznije, njegove primjetno nove linije. Premijer je, prema posljednjim informacijama bliskih suradnika, smršavio čak 23 do 25 kilograma. Vratio se tako na tjelesnu masu iz 2016. godine, kad je preuzeo HDZ i prvi put sjeo u Banske dvore. No što je još zanimljivije, njegov primjer počeli su pratiti njegovi najbliži suradnici. U proteklih nekoliko mjeseci gotovo cijeli Ured predsjednika Vlade prošao je kroz fazu tjelesne transformacije. Ono što je započelo s Plenkovićevom operacijom srca, pretvorilo se u tihi pokret unutar hodnika Markova trga. Premijer je, kako doznajemo, potpuno disciplinirao prehranu, promijenio životne navike i motivirao cijeli svoj kabinet da krene istim putem.

