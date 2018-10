"Nije spis nestao zbog Brkića nego klijenata prostitutki..."

Glavni problem nije što je nestao spis, nego što Milijan Brkić nije smijenjen kada se otkrilo da je probio tajnu istragu, rekao je za Slobodnu Dalmaciju zagrebački odvjetnik Anto Nobilo. Podsjetimo, nestao je spis o slučaju uz istragu o razbijanju lanca prostitucije iz 2011. godine.

- U praksi ima slučajeva da se spis izgubi. Ipak, to se rijetko događa. Zakon u tom slučaju predviđa rekonstrukciju spisa i za nju propisuje proceduru - ističe Nobilo. U ovom je slučaju, kaže, ružno ispalo jer je riječ o drugom čovjeku HDZ-a Milijanu Brkiću.

- Naravno da sada svi mogu pomisliti da je on povezan s nestankom spisa. No, u spisu, koliko se meni čini, nema ništa bitno. Svi svjedoci u iskazima kod istražnog suca nisu rekli ništa što bi teretilo Brkića. Moguće je, međutim, da su se u spisu nalazile policijske informacije o tome tko su bili stvarni korisnici usluga, pa je on nestao kako bi se dečki zaštitili. Zato bi bilo zanimljivo vidjeti tko je sve bio "unutra" - napominje Nobilo.

