Plenkovićeva Vlada uporno ne želi donijeti pravila po kojima bi osumnjičeni direktori dobili i otkaz, kao i zabraniti zapošljavanje liječnicima optuženima za korupciju. Čuvaju svoje kradljivce umjesto da ih zauvijek maknu. A onda se njihovim primjerom vode i ostale stranke
Nije sramota krasti na dužnosti, nego je sramota ako te otkriju
U Hrvatskoj kao da nije sramota zlorabiti javni položaj i krasti, nego je sramota samo ako si otkriven i uhićen. Tad ćeš s lisicama pred kamere, mjesec-dva u istražni zatvor, građani će se zgražati, a onda ti zaboraviti ime. Ali čeka te i dalje posao u tvrtki ili ustanovi koju si oštetio, pogotovo ako si bio lojalan vojnik bilo koje stranke.
