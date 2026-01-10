Obavijesti

Nije sramota krasti na dužnosti, nego je sramota ako te otkriju

Plenkovićeva Vlada uporno ne želi donijeti pravila po kojima bi osumnjičeni direktori dobili i otkaz, kao i zabraniti zapošljavanje liječnicima optuženima za korupciju. Čuvaju svoje kradljivce umjesto da ih zauvijek maknu. A onda se njihovim primjerom vode i ostale stranke

U Hrvatskoj kao da nije sramota zlorabiti javni položaj i krasti, nego je sramota samo ako si otkriven i uhićen. Tad ćeš s lisicama pred kamere, mjesec-dva u istražni zatvor, građani će se zgražati, a onda ti zaboraviti ime. Ali čeka te i dalje posao u tvrtki ili ustanovi koju si oštetio, pogotovo ako si bio lojalan vojnik bilo koje stranke.

