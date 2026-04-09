Nije stao na STOP pa izazvao sudar u Požegi, putnik ozlijeđen

U prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 1.05 sati u Požegi, na raskrižju ulica Pavla Radića, Zrinska i Frankopanska, teško je ozlijeđen 27-godišnji putnik. Naime, 36-godišnji vozač auta nije se zaustavio na znak stop, već je nastavio vožnju kroz raskrižje. U tom trenutku u njegovo je vozilo udario automobil kojim je upravljao 31-godišnjak, pogodivši stražnji desni bočni dio vozila.

Od siline udara vozilo 31-godišnjaka zanijelo se te je potom udarilo u rasvjetni stup i zid obiteljske kuće.

U nesreći je teško ozlijeđen 27-godišnji putnik iz tog vozila, dok će protiv 36-godišnjeg vozača biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Policija je izvijestila i da se tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave požeško-slavonske dogodila još jedna prometna nesreća s materijalnom štetom, i to u Pleternici, u Ulici bana Josipa Jelačića.