Nijemac koji 18 godina dolazi u Hrvatsku: 'Ćevapi ne postaju luksuzno jelo jer koštaju 25 €...'

Njemački portal Kroatien-Nachrichten objavio je pismo njemačkog poduzetnika koji gotovo dva desetljeća ljetuje u Hrvatskoj. U njemu je pisao o promjenama koje je doživio hrvatski turizam, o rastu cijena... "Nakon što je prije 18 godina došao na Brač, kupio kuću i potpuno se integrirao u lokalnu zajednicu, njemački poduzetnik Christoph iz Frankfurta poslao je emotivno otvoreno pismo u kojem upozorava na zabrinjavajuće trendove u hrvatskom turizmu", navodi ovaj portal.

"Upoznali smo Hrvatsku kao toplu, otvorenu i gostoljubivu zemlju. Čak i usred sezone, naši prijatelji ovdje imali su vremena za kavu, razgovor, zajedničku večeru ili spontana druženja... Ljudi su tada morali zarađivati ​​za život, baš kao i sada. Ali sezona je bila dio njihovih života; nije bila njihov cijeli život", napisao je poduzetnik Christoph, piše Fenix.de.

Šokiran je što su cijene 'običnih ćevapa' ili pljeskavice skočile i do 25 eura, dok je odrezak 35 eura...

- Dolazim iz Frankfurta. I mi smo tamo upoznati s visokim cijenama... Kad jednostavan obrok na Braču košta koliko i obrok u centru Frankfurta, onda mi je kao poduzetniku teško to ekonomski objasniti. Ponekad imate osjećaj da je pitanje: Koliko više gost može platiti? Koliko mogu podići cijenu prije nego što kažu: 'Dosta je!'... Problem nije u tome što si to ne možemo priuštiti. Mogli bismo. Ali sve smo manje spremni platiti jer više ne osjećamo da cijena odražava ono što dobivamo - napisao je njemački poduzetnik.

Nikako mu se ne sviđa i naplata tuševa na pojedinim plažama...

- Nitko neće postati siromašan jer plati taj euro, ali mora li sve biti podložno naplati? - pita se Nijemac.

Autor apelira na lokalne vlasnike poduzeća i donositelje odluka da ne žrtvuju autentičnost i dugoročne odnose radi kratkoročne dobiti.

- Hrvatska za nas nikada nije bila Azurna obala. I to mislim kao kompliment Hrvatskoj. Nismo tražili Saint-Tropez. Tražili smo Brač... Ćevapčići ne postaju luksuzno jelo samo zato što koštaju 25 eura. Konoba ne postaje luksuzni restoran samo zato što večera košta 100 eura po osobi. Cijene se mogu ponovno promijeniti. Kuće se mogu obnoviti. Ceste se mogu popraviti. Ali povjerenje, osjećaj dobrodošlice i osjećaj pripadnosti puno je teže ponovno steći nakon što se izgube. Sačuvajte to. Vrijedi više od još jednog zarađenog eura - piše Nijemac, koji poručuje da nema potrebe da Hrvatska oponaša druge ekskluzivne destinacije, jer je šarm Hrvatske u njezinoj jednostavnosti i njezinim ljudima, piše Kroatien Nachrichten.

Kaže kako se kroz dugogodišnji dolazak i boravak u Hrvatskoj integrirao u zajednicu, ali kako taj osjećaj kopni...

- Poruka koju dobivamo je: Vi zapravo ne pripadate ovdje. A to boli... Kroz prijateljstva, susjedstvo, povjerenje, godišnje ponovne posjete... Nakon toliko godina, više se nismo osjećali kao turisti. A danas se sve više osjećamo kao da smo samo gosti – gosti od kojih se očekuje da potroše puno novca - napisao je njemački poduzetnik za kraj...

