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Nijemac na Krku lani prebio Hrvata pa pobjegao. Policija ga nako godinu dana uhitila

Piše Veronika Miloševski,
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Nijemac na Krku lani prebio Hrvata pa pobjegao. Policija ga nako godinu dana uhitila
Foto: PU zadarska

Incident se dogodio lani kada je Nijemac izašao iz svog kombija, prišao vozilu Hrvata te ga kroz otvoreni prozor više puta udario šakom u lice

Krčka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad Nijemcem (55) zbog sumnje da je prošle godine na otoku Krku teško ozlijedio Hrvata (54), objavila je primorsko-goranska policija. Nijemac je gotovo godinu dana bio nedostupan policiji, a uhićen je jučer i priveden na istraživanje.

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Incident se dogodio 4. srpnja prošle godine na državnoj cesti DC 102 u blizini grada Krka. Zbog velike prometne gužve stvorila se kolona vozila u kojoj su se našla oba sudionika. Prema policijskom izvješću, Hrvat je svojim osobnim vozilom u jednom trenutku pretekao kombi kojim je upravljao Nijemac.

Nezadovoljan pretjecanjem, njemački državljanin je izašao iz svog kombija, prišao vozilu Hrvata te ga kroz otvoreni prozor više puta udario šakom u lice. Napadnuti muškarac zatražio je liječničku pomoć, a liječnici su utvrdili da je zadobio teške tjelesne ozljede.

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Nakon napada, osumnjičeni Nijemac bio je nedostupan hrvatskoj policiji sve do jučer, kada je uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje. Po dovršetku istraživanja, njemački državljanin je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede.

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