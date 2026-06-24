Nijemac na Krku lani prebio Hrvata pa pobjegao. Policija ga nako godinu dana uhitila

Krčka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad Nijemcem (55) zbog sumnje da je prošle godine na otoku Krku teško ozlijedio Hrvata (54), objavila je primorsko-goranska policija. Nijemac je gotovo godinu dana bio nedostupan policiji, a uhićen je jučer i priveden na istraživanje.

Incident se dogodio 4. srpnja prošle godine na državnoj cesti DC 102 u blizini grada Krka. Zbog velike prometne gužve stvorila se kolona vozila u kojoj su se našla oba sudionika. Prema policijskom izvješću, Hrvat je svojim osobnim vozilom u jednom trenutku pretekao kombi kojim je upravljao Nijemac.

Nezadovoljan pretjecanjem, njemački državljanin je izašao iz svog kombija, prišao vozilu Hrvata te ga kroz otvoreni prozor više puta udario šakom u lice. Napadnuti muškarac zatražio je liječničku pomoć, a liječnici su utvrdili da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Nakon napada, osumnjičeni Nijemac bio je nedostupan hrvatskoj policiji sve do jučer, kada je uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje. Po dovršetku istraživanja, njemački državljanin je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede.