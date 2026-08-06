FOTO Požar progutao apartman u Istri: 'Smijali su se i pokazivali srednji prst dok je kuća gorjela'

Požar koji je u utorak poslijepodne izbio u apartmanu u Cancinima pokraj Poreča potpuno je uništio kat kuće i prouzročio štetu koja, prema procjeni vlasnika, prelazi 400.000 eura. Policija sumnja da je požar izazvala njemačka državljanka (44) tijekom pripreme hrane te će protiv nje podnijeti posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Iz Policijske uprave istarske potvrdili su da je porečka policija dojavu o požaru zaprimila oko 17.40 sati. U požaru nije bilo ozlijeđenih, no nastala je velika materijalna šteta.

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Očevidom, koji su policijski službenici obavili zajedno s inspektorom zaštite od požara, utvrđeno je da je vatra izbila u kuhinji zbog prijenosa topline s električne ploče štednjaka na aluminijski materijal. Požar se potom proširio na ostali gorivi materijal i zahvatio veći dio apartmana na katu kuće.

Policija je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom provela kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjom njemačkom državljankom te će protiv nje dostaviti posebno izvješće državnom odvjetništvu.

Foto: Tanja Kocijančić/Istra Terra Magica

Požar je izbio tijekom pripreme hrane. Na električnoj ploči navodno je ostavljena tava s krumpirima, nakon čega se vatra u svega nekoliko trenutaka proširila na kuhinju i ostatak apartmana.

Vlasnik kuće tvrdi da su problemi s gostima počeli i prije požara. Kaže da su u apartman, unatoč pravilima, doveli još devet osoba pa ih je u jednom trenutku bilo ukupno 13.

- Rekao sam mu da je strogo zabranjeno dovoditi osobe koje nisu prijavljene. Unio mi se u lice i rekao da će raditi što god želi jer je apartman rezervirao - ispričao je vlasnik za Istra Terra Magica.

Kako bi izbjegli daljnji sukob, on i supruga nakratko su otišli od kuće. Po povratku ih je dočekao šok.

- Već iz automobila čuli smo glasnu glazbu i vidjeli da je zabava u punom jeku. Kad sam krenuo prema kući, ugledao sam gust crni dim i čuo povike: "Feuer, Feuer!". Tada sam shvatio da apartman gori - rekao je.

Foto: Tanja Kocijančić/Istra Terra Magica

Odmah su pozvali vatrogasce i pokušali spasiti što su mogli, no ono što je uslijedilo posebno ga je pogodilo.

- Umjesto da pomognu gasiti požar, nastavili su se zabavljati. Smijali su se, pokazivali mi srednji prst i provocirali me dok je kuća gorjela. Imao sam osjećaj kao da ih uopće nije briga što se događa - tvrdi vlasnik.

Ističe kako su vatrogasci reagirali iznimno brzo. S druge strane, nezadovoljan je postupanjem policije te tvrdi da su ga policajci udaljavali dok su ga pojedini gosti vrijeđali i provocirali.

Požar je uništio luksuzni apartman površine oko 100 četvornih metara, a posljedice su zahvatile cijeli objekt. Dodaje da će tek statičar i sudski vještak utvrditi može li se dio kuće sanirati ili će ga biti potrebno srušiti i ponovno izgraditi. Voda korištena tijekom gašenja prodrla je i u prizemlje pa još nije poznato kolika je ukupna šteta.

Foto: Tanja Kocijančić/Istra Terra Magica

Zbog požara morali su iseliti i ostale goste.

- Osim apartmana koji je izgorio, morali smo iseliti još tri obitelji. Ljudi jednostavno više nisu mogli ostati ovdje. Nisu bili ni za što krivi, a usred odmora morali su tražiti novi smještaj - kaže.

Dodaje da su nakon požara morali otkazati gotovo sve rezervacije do kraja sezone.

- Za nas je sezona završila. Od ovoga živimo cijelu godinu. Sve što smo gradili godinama nestalo je u jednom trenutku - govori.

Problemi, tvrdi, nisu završili gašenjem požara. Kaže da ga je nakon prijave slučaja kontaktirao Booking te upozorio da bi mogao snositi troškove alternativnog smještaja za goste koji zbog požara nisu mogli ostati u objektu.

Foto: Tanja Kocijančić/Istra Terra Magica

- Rekli su mi da, ako bude potrebno, moram platiti čak i njihov boravak u hotelu. Zamislite situaciju. Gosti nisu mogli ostati zbog požara, a od mene traže da podmirim njihove troškove - kaže.

Ističe kako je platformi odmah dostavio svu dokumentaciju i prijavio što se dogodilo, no zasad nije dobio konkretnu pomoć.

- Tražili su da ponovno pošaljem izjavu i dokumentaciju. Rekli su mi da ne očekujem materijalnu pomoć. Ukratko, sve je moj problem - tvrdi.

Sljedećih dana objekt će pregledati statičar i sudski vještak, nakon čega će biti poznato može li se kuća sanirati ili će dio morati biti srušen. Vlasnici najavljuju da će, po završetku policijskog postupka i vještačenja, pokrenuti postupke za naknadu štete.

- Najvažnije je da nitko nije stradao, ali ono što smo godinama stvarali nestalo je u nekoliko minuta. Nadam se samo da će na kraju netko odgovarati za ono što se dogodilo - zaključio je vlasnik.