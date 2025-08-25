Istarski vinar Bruno Trapan, ponosan na 45.000 loza i 50 tona vrhunskog vina, započeo berbu terana za pjenušac: 'Naš vinograd pomalo izgleda kao džungla, ali ja to volim'
ISTRA U ZELENILU PLUS+
Nikad ranija berba u Istri: 'Loza je kao dijete, ne treba je puno razmaziti. Sve s nekom mjerom'
Počela je berba grožđa u Istri. Poznati vinar Bruno Trapan koji se može pohvaliti s 45.000 loza i oko 50 tona vrhunskog vina koje izlazi iz njegovog podruma presretan je ovogodišnjim urodom.
