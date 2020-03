Nikoga na Dolcu zbog korone: 'Ovako loše je bilo samo u ratu'

Ribarnica je prazna, 40 posto slabije smo danas prodali. Došao sam s Raba, mučim se... Od utorka do subote sam tu, rekao nam je prodavač i ribar s tržnice na zagrebačkom Dolcu. Ljudi ima puno manje, a turista nema, rekao nam je ribar.

- Uvijek me čudilo koliko je tu turista, više nego kod nas na moru po ljeti. Ali sada ništa - rekao nam je.

Na pitanje što će ako ne proda i ne zaradi, rekao nam je da će podijeliti susjedima i da je najgore ribu - baciti.

- Mi ribari smo naučeni na manje prihode i težak život, skromni smo - rekao je i dodao da se ne boji zaraze. Na pitanje pridržava li se uputa koje su izložene na brojnim ulazima na tržnici, rekao je da koriste više sapuna.

- Plakati mi nisu potrebni, to su osnove ponašanja. Stalno perem ruke i to je to - rekla nam je jedna prodavačica iz Zagreba. Istaknula je da je promet pao, i to za više od 50 posto.

- Teško nam je, puno povrća ostaje i malo je ljudi. Nešto do 7 ujutro dođu i za vikend. U ove dane je sve poluprazno - ispričala je.

- Moja svekrva je ovo radila 60 godina, a pričala mi je da je ovako bilo samo u vrijeme rata. Ja ovoliko malo ljudi ne pamtim. Penzioneri se boje izaći, slabijeg su imuniteta - rekla nam je.

I gospođa koja prodaje kiselo zelje rekla je da je promet pao.

- Danas sam prodala 20 kila, to je... tak'. Čovjek mora biti zadovoljan i s malo toga - poručila nam je. Rekla je da se drži preporuka i da se svi trebaju pridržavati. Ona to radi zbog djece koju ima doma.

- Okružena sam ljudima. Ne bojim se zaraze, ali treba biti na oprezu - poručila je.

