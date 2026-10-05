Nikolu su pretukli u Medulinu, bio je u komi, probudio se i preminuo: 'Imao je i sina...'

Nikola Martan (31) iz Gole preminuo je prošlog četvrtka u pulskoj bolnici nakon što se tri mjeseca borio za život. On je u srpnju ozlijeđen u tučnjavi ispred kafića u Medulinu oko 3 sata ujutro, piše Podravski.hr.

Zbog njegove smrti policija je ponovno izvijestila Državno odvjetništvo, koje će odlučiti hoće li se promijeniti kaznenopravna kvalifikacija djela za koje se tereti 19-godišnjak osumnjičen da ga je udario.

On se ispred kafića verbalno sukobio s trojicom mladića, dvojicom 19-godišnjaka i jednim 18-godišnjakom. Policija je tada izvijestila da ga je jedan od 19-godišnjaka šakom udario u glavu nakon čega je on pao na pod i teško ozlijedio glavu.

Njegovi prijatelji ispričali su da su liječnici zbog težine ozljeda Martana stavili u induciranu komu. Kada su ga pokušali probuditi, nije reagirao te je u komi proveo oko dva mjeseca.

- Nitko od nas, zajedno s njegovom majkom, nije gubio nadu da će se oporaviti - rekli su prijatelji.

Prije mjesec dana uspio se probuditi iz kome. Nije mogao govoriti, niti hodati. Majka mu je pronašla odgovarajući smještaj u kojem je trebao ostati dok ona ne završi sezonski posao.

Nažalost, njegovo se stanje pogoršalo, dobio je upalu pluća i ponovno je hospitaliziran.

- Taman kad je počeo malo micati desnu ruku i pokoji put se nasmiješio majci, stigla je ta nesretna upala pluća - ispričali su prijatelji.

Za ponedjeljak je određena obdukcija, nakon koje bi trebalo biti poznato više informacija o uzroku smrti. Posljednji ispraćaj trebao bi biti održan u Goli.

U istoj tučnjavi napadnuta su i dvojica Martanovih kolega iz Srbije. Napadači su nakon sukoba pobjegli, no policija ih je ubrzo pronašla i privela.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 19-godišnjak koji je, prema policiji, udario Martana prijavljen je zbog osobito teške tjelesne ozljede i pokušaja teške tjelesne ozljede. Drugi 19-godišnjak i 18-godišnjak kazneno su prijavljeni zbog pokušaja teške tjelesne ozljede.

Martanovi prijatelji kažu da iza njega ostaju majka i 13-godišnji sin.