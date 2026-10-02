Preminuo muškarac kojeg su pretukli u Medulinu ovog ljeta

Muškarac (31) koji je teško ozlijeđen u tučnjavi u Medulinu 5. srpnja ove godine preminuo je u pulskoj bolnici, gdje se liječio od zadobivenih ozljeda. O njegovoj smrti policija je izvijestila nadležno državno odvjetništvo.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, trojica mladića napala su trojicu muškaraca u Ulici Osipovica u Medulinu. Nakon kraćeg verbalnog sukoba, 19-godišnji hrvatski državljanin udario je šakom u glavu 31-godišnjeg hrvatskog državljanina, koji je pritom pao na tlo.

Nakon toga isti je osumnjičenik, s 18-godišnjim hrvatskim državljaninom, više puta udario 33-godišnjeg državljanina Srbije po tijelu, a napad se nastavio i nakon što je muškarac pao na tlo. Istodobno je drugi 19-godišnji hrvatski državljanin srušio na tlo 24-godišnjeg državljanina Srbije, nakon čega su ga sva trojica udarala rukama i nogama po tijelu i glavi.

U napadu je 31-godišnji hrvatski državljanin zadobio osobito teške tjelesne ozljede, dok su dvojica državljana Srbije lakše ozlijeđena.

Policija je utvrdila sumnju da je 19-godišnji hrvatski državljanin počinio kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede te dva kaznena djela teške tjelesne ozljede u pokušaju. Drugog 19-godišnjaka tereti se za jedno kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju, dok se 18-godišnjaka tereti za dva takva kaznena djela u pokušaju.

Trojica osumnjičenih privedena su u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, a protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.