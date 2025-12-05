'Nikome nije važnije nego nama da se istraži slučaj Geodezije'

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek rekla je u petak, komentirajući optužnicu EPPO-a u tzv. aferi Geodezija, kako nikome nije u interesu više nego njima da se istraži ako je netko pokušao zloupotrijebiti situaciju oko obnove nakon potresa za osobnu korist. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu podigao je optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba, među kojima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković te bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo.

„Od 29 osoba jedna osoba je povezana s time, naš bivši kolega iz Ministarstva kulture i medija. U trenutku kada je započeta istraga mi smo u dobroj vjeri u prvim danima nakon potresa angažirali javnu ustanovu, a ne neku privatnu tvrtku da napravi nešto što je bilo nužno i platili smo to u skladu s izračunom koji su oni dali”, rekla je Obuljen tijekom posjeta Vatikanu.

„Kada smo uočili da postoje određene nedosljednosti obustaviti smo plaćanja, sve smo podatke dali tijekom izvida i istrage, svi smo davali izjave. Nikome nije u interesu više nego nama da se istraži ako je netko pokušao takvu situaciju zloupotrijebiti za osobnu dobit”, dodala je.

Ministrica je istaknula i kako se u današnjem priopćenju EPPO-a vidi da su cijelo vrijeme govorili istinu, da su plaćena snimanja iz nacionalnih sredstava kao hitna mjera.

Na pitanje misli li da će ovime cijela priča biti završena, Obuljen je rekla je da nema nikakvih saznanja za što su optuženi ljudi s Geodetskog fakulteta. „To kreće od 2019. godine, mali dio se tiče posla koji su oni u žurnoj situaciji nakon potresa, kao što su to radili drugi fakulteti, napravili za snimanje kulturne baštine”, napomenula je.

„Po rezultatima obnove vidi se da smo imali dobar pristup, da smo stručno i profesionalno procijenili štetu i pristupili obnovi. Više od 500 zgrada putem Ministarstva kulture i medija, sva su dosadašnja revizijska izvješća bila pozitivna, bez primjedbi, nadam se da će tako biti i dalje”, ustvrdila je.

Optužnicom EPPO tereti 29 osoba i jednu tvrtku za zlouporabu položaja i ovlasti, korupciju, nezakonito pogodovanje, krivotvorenje službenih isprava te pranje novca, a ukupnu materijalnu štetu procjenjuju na 2,8 milijuna eura.